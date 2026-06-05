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五角大廈任用「國會暴動案」認罪男子！　官方稱：優秀愛國青年

▲▼美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈爆出人事任用爭議！一名在19歲時參與「1月6日國會山莊暴動案」並認罪的男子，日前被證實已在國防部內部擔任涉及國家安全的敏感要職，甚至擁有「最高機密」的安全查核權限。這名男子過去曾公開表示當天的暴動是一場「恥辱」，如今卻搖身一變成為五角大廈的政治任命新星，引發外界高度關注。

國會暴動犯變身　21歲坐擁「最高機密權限」

綜合外媒報導，國防部官員向CBS證實，目前21歲的伊里薩里（Elias Irizarry）從去年初開始，就正式進入國防部工作。他目前的職務是國防部助理部長安德森（Derrick Anderson）的特別助理。

值得注意的是，安德森所領導的部門為「特種作戰與低強度衝突」（Special Operations and Low-Intensity Conflict）政策辦公室，主要負責監督美軍的特種作戰與非正規戰爭能力。作為助理部長的身邊親信，伊里薩里在該職位上，直接擁有最高機密的安全查核權限。

川普連任首日特赦　官方力挺：他是愛國青年

針對這起人事任命，國防部代理發言人瓦爾德斯（Joel Valdez）在社群平台X上發文證實，伊里薩里確實任職於該部門。瓦爾德斯在文中更極力護航表示：「伊里薩里先生是一位優秀、愛國的年輕專業人才，我們很自豪能任命他為國防部的政務官。」

回溯這起事件，聯邦檢察官指出，2021年1月初，當時還就讀於南卡羅來納州要塞軍事學院（The Citadel Military College of South Carolina）的伊里薩里，前往華盛頓參加了時任總統川普（President Trump）主辦的「停止偷竊」造勢集會，隨後一路遊行到國會大廈。

檢察官表示，伊里薩里當時手持鐵棍，從破碎的窗戶爬進國會大廈，並在建築物內待了27分鐘，期間走進了會議室和國會大廈圓頂大廳。他隨後對「擅闖並滯留受限制建築物或區域」罪名認罪，被判處14天監禁。

不過，川普在去年第二任期上任的第一天，就頒布特赦令，特赦了伊里薩里以及幾乎所有與國會暴動案相關的人員。

「我會帶著這份恥辱」 聽審法官曾動容想幫寫推薦信

根據2023年的庭審紀錄，伊里薩里在判決聆訊期間展現了極大的悔意。

他向現場處理暴動的警察道歉，並對法官說，自己的行為「給我自己、我的家人，甚至是我的國家帶來了巨大的恥辱」，並強調自己一離開現場、看到暴力影片後就意識到事情錯了，「我感到很羞愧，因為我將永遠成為這場恥辱的一部分，我會在餘生的每一天都盡可能努力工作，來救贖自己。」

伊里薩里的聯邦公設辯護人也指出，他與其他暴動案被告「截然不同」，他是一個聰明的年輕人，既不是選舉否定論者，也不是陰謀論者，其遺憾與悔意非常令人動容。

當時主審的聯邦地區法官楚特坎（Tanya Chutkan）也坦言，這是她審理過最艱難的國會暴動案件之一。楚特坎當時在法庭上勉勵他，「每個人都會犯錯，而你犯下的是一個大錯。人生會帶我們走向奇妙的旅程，你的人生還在這麼早期的階段，我直覺你的人生會成就一些非常了不起的大事。」

楚特坎甚至表示，若伊里薩里想重新申請回到先前將他退學的要塞軍事學院，她願意親自為他撰寫推薦信。

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