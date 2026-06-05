沒協議也能取得濃縮鈾！　川普：無需與伊朗談判

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普4日拋出重磅發言，直指華府就算不與伊朗達成任何協議，美方也有絕對的能力直接取得濃縮鈾。與此同時，針對中東地區的緊張局勢，川普則抱持樂觀態度，透露自己已和以色列總理及真主黨（Hezbollah）方面談過話，看好以色列與黎巴嫩之間的和平進展。

霸氣談核問題 「我們現在就能拿到濃縮鈾」



綜合外媒報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時，針對伊朗核子議題展現強硬態度。他自信地向在場記者表示，美國根本不需要仰賴談判，就能掌握濃縮鈾。

川普強調，「只要我們想這麼做，我們現在就可以取得它，我不認為他們有辦法阻擋。」不過他也補充，目前並沒有理由非得走到這一步，因為這些核子物資「已經被封存起來了」。

拒主動會見穆吉塔巴：若有協議會給予尊重

談及與伊朗高層的互動，川普直言，自己並不渴望與伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）進行會面。然而，這位行事風格鮮明的美國總統也稍微放軟身段，坦承如果雙方未來真的順利達成某種協議，他並不排斥見面。

川普對此表示，「如果這件事真的發生了……我會保持應有的尊重。」

親自斡旋中東局勢？川普樂觀看待以黎發展

除了緊盯伊朗，川普也將目光放在戰火頻仍的以黎邊境。他對於以色列與黎巴嫩的局勢發展感到相當樂觀，強調黎巴嫩人民理應享有和平的生活。為了推動區域穩定，川普透露自己已經親自與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話商討對策。

令人訝異的是，川普更語出驚人地透露，他不僅與以方交涉，甚至還接觸了另一方的勢力，「我確實和他（納坦雅胡）談過這件事，且實際上，我也和真主黨談過這件事。」

針對以黎衝突，川普信心滿滿地總結道，「這件事已經持續太久了，但我認為目前的局勢正取得進展。」