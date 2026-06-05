　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

沒協議也能取得濃縮鈾！　川普：無需與伊朗談判

▲▼美國總統川普27日出席白宮內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普4日拋出重磅發言，直指華府就算不與伊朗達成任何協議，美方也有絕對的能力直接取得濃縮鈾。與此同時，針對中東地區的緊張局勢，川普則抱持樂觀態度，透露自己已和以色列總理及真主黨（Hezbollah）方面談過話，看好以色列與黎巴嫩之間的和平進展。

霸氣談核問題　「我們現在就能拿到濃縮鈾」

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時，針對伊朗核子議題展現強硬態度。他自信地向在場記者表示，美國根本不需要仰賴談判，就能掌握濃縮鈾。

川普強調，「只要我們想這麼做，我們現在就可以取得它，我不認為他們有辦法阻擋。」不過他也補充，目前並沒有理由非得走到這一步，因為這些核子物資「已經被封存起來了」。

拒主動會見穆吉塔巴：若有協議會給予尊重

談及與伊朗高層的互動，川普直言，自己並不渴望與伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）進行會面。然而，這位行事風格鮮明的美國總統也稍微放軟身段，坦承如果雙方未來真的順利達成某種協議，他並不排斥見面。

川普對此表示，「如果這件事真的發生了……我會保持應有的尊重。」

親自斡旋中東局勢？川普樂觀看待以黎發展

除了緊盯伊朗，川普也將目光放在戰火頻仍的以黎邊境。他對於以色列與黎巴嫩的局勢發展感到相當樂觀，強調黎巴嫩人民理應享有和平的生活。為了推動區域穩定，川普透露自己已經親自與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話商討對策。

令人訝異的是，川普更語出驚人地透露，他不僅與以方交涉，甚至還接觸了另一方的勢力，「我確實和他（納坦雅胡）談過這件事，且實際上，我也和真主黨談過這件事。」

針對以黎衝突，川普信心滿滿地總結道，「這件事已經持續太久了，但我認為目前的局勢正取得進展。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
收台積電offer超開心　「新訓聽3消息」臉垮：分紅不重要了
拆開包裹「竟是炸彈」　無辜舅舅慘被炸瞎
觀光署公布旅行社黑名單　1家勒令停業、7家廢照
快訊／黃仁勳離開台灣！　搭機前往韓國
殺蟲劑燒家樂福！20歲男遭討3.7億　需工作379年還債
《捍衛戰士》男星遭殺害　倒血泊死在前院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

美軍「最大航母」失火影片曝　官兵：自動滅火系統失靈

美眾院通過援烏法案　18共和黨人倒戈挑戰川普

黃仁勳下午訪韓！　第一站直奔網咖「會面Faker」世紀同框

真主黨剛拒停火協議！　川普轉頭爆料：他們曾私下打電話求停戰

澤倫斯基致公開信！　克里姆林宮：想見普丁自己來莫斯科

黃仁勳「韓版兆元宴」地點疑曝光！　首爾烤肉店門口擠滿人

五角大廈任用「國會暴動案」認罪男子！　官方稱：優秀愛國青年

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」　喊話：別害怕結束戰爭

沒協議也能取得濃縮鈾！　川普：無需與伊朗談判

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

王中平衝銀行急領500萬！神色慌張疑遭詐...行員報警真相曝

明起進入梅雨旺盛期！嚴防「降雨combo」致災

(無字)竹南郵局發生持刀砍人

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

美軍「最大航母」失火影片曝　官兵：自動滅火系統失靈

美眾院通過援烏法案　18共和黨人倒戈挑戰川普

黃仁勳下午訪韓！　第一站直奔網咖「會面Faker」世紀同框

真主黨剛拒停火協議！　川普轉頭爆料：他們曾私下打電話求停戰

澤倫斯基致公開信！　克里姆林宮：想見普丁自己來莫斯科

黃仁勳「韓版兆元宴」地點疑曝光！　首爾烤肉店門口擠滿人

五角大廈任用「國會暴動案」認罪男子！　官方稱：優秀愛國青年

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」　喊話：別害怕結束戰爭

沒協議也能取得濃縮鈾！　川普：無需與伊朗談判

人夫外遇被抓包喊斷聯　小三放話「爭奪戰啊」賠30萬

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

雨天室內晾衣「3小時乾透」　曬衣陣型、除濕＋風扇助攻乾最快

63歲黃仁勳「下午才被爸媽唸了一頓」　秒回4字化解！網驚嘆：太強

遞錢包給黃仁勳簽名「7700元被掏出」送給ShowGirl！結局卻超暖

台積電分紅無天花板！魏哲家豪言總覽　14句「定心丸」連發

國中會考寫作「2187考生零分」增近2倍　1262人拿6級分

小熊貓今來台！綠酸老梗　蔣萬安反諷：大家不會認為是滲透破口

寧可不成交也絕不隱瞞！有巢氏房屋柳坤霖用誠實打造房產安全交易

400年前殿試「狀元考卷」長怎樣？　答題2460字一氣呵成無修改

【這不是AI】黃仁勳COMPUTEX「坐地喝台啤」畫面瘋傳

國際熱門新聞

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

道瓊漲874點、費半跌299點　台積電ADR翻紅

黃仁勳訪韓　第一站會面Faker世紀同框

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

波音787「起落架塌陷」　機頭墜地瞬間曝光

美高中「多名女師集體罹乳癌」　校方急調查

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」

川普不滿美眾院通過「伊朗撤軍」表決　痛批不愛國

美媒：「反川大將」美前國安顧問波頓傳認洩密罪

黃仁勳復刻兆元宴　首爾神祕烤肉店曝光

更多熱門

相關新聞

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

美國總統川普（Donald Trump）近日私下對幕僚表明底線，強調除非伊朗造成美軍人員死亡，否則他不打算重啟全面戰爭。

川普不滿美眾院通過「伊朗撤軍」表決　痛批不愛國

川普不滿美眾院通過「伊朗撤軍」表決　痛批不愛國

停火協議剛拍板！以色列無人機又炸黎巴嫩

停火協議剛拍板！以色列無人機又炸黎巴嫩

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

金正恩視察核設施　強調「核武能力」倍增

金正恩視察核設施　強調「核武能力」倍增

關鍵字：

川普以色列伊朗黎巴嫩濃縮鈾

讀者迴響

熱門新聞

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

新竹女偷吃人夫！完事嗆：同情你才做

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

聯發科搶到Google「TPU大單」　博通重挫12%

即／疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

專家：6月18日「台積電」黃金買點　原因曝光

微軟終止支援　Mac、iPhone無法使用Office

快訊／台股急殺！大跌1467點、創盤中第5大跌點　失守45K

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

北市小六生持美工刀傷人　通報10次仍釀流血案

南部水庫告急2波雨救援　專家示警水患災情

更多

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面