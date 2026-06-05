川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日私下對幕僚表明底線，強調除非伊朗造成美軍人員死亡，否則他不打算重啟全面戰爭。

避免中東戰火擴大

根據《華爾街日報》報導，川普畫下美伊停戰紅線後，顯示川普目前仍傾向避免中東戰火進一步擴大，即便近期局勢升溫，他仍希望透過外交途徑解決主權與核武問題，而非再次陷入全面戰爭。美國官員也透露，總統準備容忍有限度的軍事摩擦持續數週甚至數月。

川普週三在白宮談及停火局勢時表示，在該地區所謂的停火，往往只是以比較溫和的方式互相開火。他強調美伊談判仍在推進且局勢仍在掌控之中，雙方先前因為美軍先對某些目標進行猛烈打擊，所以對方才會做出回應。

▲美國總統川普。（圖／路透）

外交談判進展緩慢

白宮官員重申，川普仍希望推動與對方達成終戰協議，重新開放荷姆茲海峽、處理高濃縮鈾庫存並建立新的限制機制。但他已向幕僚表明最重要的一條紅線就是美軍傷亡，一旦有美軍人員因襲擊死亡，對伊政策就可能迅速轉向。

然而雙方談判進展依然緩慢，目前正圍繞一份為期約60天的諒解備忘錄進行協商，但在解除制裁、解凍資產等核心議題上仍存在明顯分歧。分析人士認為在協議承壓之際，美軍是否出現傷亡已成為決定未來走向的關鍵變數。