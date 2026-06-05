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波音787「起落架塌陷」　機頭墜地瞬間曝光

▲▼漢莎航空（Lufthansa）波音787在德國法蘭克福機場，因前起落架塌陷而向前傾倒在航廈前。（圖／路透社）

▲漢莎航空（Lufthansa）波音787在德國法蘭克福機場，因前起落架塌陷而向前傾倒在航廈前。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，旗下一架波音787客機今天在法蘭克福機場停靠登機門時，前起落架突然塌陷，多名地勤人員因此受傷送醫，所幸當時尚未開放旅客登機，事故未波及乘客。機頭瞬間前傾的影片也在網路流傳。

這起事件最早由彭博新聞（Bloomberg News）披露。漢莎航空發言人透過電子郵件說明，事故發生當下，機上只有機組與地勤人員，並未載客，相關傷者已立即接受治療。

一名路透社（Reuters）攝影記者在現場看到，多輛救援車包圍這架雙引擎廣體客機，機鼻位置明顯下沉，部分機身直接貼地，現場一度封鎖處理。

漢莎航空指出，事故時間為當地中午12時45分，原訂執飛前往洛杉磯的LH450航班被迫取消。公司強調，已與相關主管機關展開調查。這架出事的波音787-9屬於較新機型，波音公司（Boeing）發言人則回應，已知悉狀況並正協助客戶了解原因，但未進一步說明。

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