短裙女硬騎「骨折奈良鹿」影片炎上　日官方回應了：恐染蜱蟲疾病

記者趙蔡州／綜合報導

日本奈良公園是國際知名的觀光景點，以能近距離接觸奈良鹿受旅客歡迎，但近日卻傳出有女子坐鹿的背上拍照，這隻鹿前不久才因車禍導致前腿骨折，影片曝光後引發網友熱議。對此，奈良縣政府表示，單純從影片來看，難以判斷女子是否有傷害鹿隻的行為，但女子的舉動毫無疑問非常不妥當，且有可能因此感染蜱蟲傳播的相關疾病。

穿洋裝追鹿硬坐 遭甩頭頂開才作罷

網路曝光的影片可以看見，一名身穿白色洋裝、高跟鞋的長髮女子在奈良公園內緊貼著一隻奈良鹿，並試圖坐在鹿的背上拍照，就算鹿閃躲避開，她仍不放棄，追上去進行第二次嘗試，直到被鹿甩頭頂開，她才笑著退到一旁，旁邊的男伴則全程拿著手機拍攝。

▲短裙女硬騎「骨折鹿」拍照，網友罵翻。（圖／翻攝自IG）

影片曝光後，協助照顧奈良鹿的義工「奈良の鹿角Tashi」在X上表示，影片中的鹿不久前才因車禍導致前腿骨折，行動不便，他擔任志工時曾協助照顧過這隻鹿，女子的行為對一隻前腿彎曲仍努力求生的動物來說「非常不妥」，恐怕涉及虐待動物。

官方暫難認定違法

根據日媒J-CAST News報導，奈良鹿被指定為日本國家天然紀念物，受到日本《文化財保護法》保護，依法禁止對「奈良鹿」做出任何加害行為。奈良縣政府指出，他們看了影片後，不排除女子涉及加害行為的可能性，但單從影片來看「很難立即判定就是加害行為」。

奈良縣政府仍強調，女子的舉動毫無疑問非常不妥當，「民眾應該更清楚認識到，這樣的行為有可能傷害動物」，並提醒「試圖坐在鹿背上」這種接觸舉動，可能導致感染蜱蟲傳播的相關疾病

奈良縣政府表示，他們一直以來都在宣導，希望民眾避免與鹿直接接觸，未來會持續加強宣導工作，並透過巡邏勸導等方式，提升民眾保護奈良鹿的意識。