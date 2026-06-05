A片拿印尼兒童買春當題材　片商SOD被日網炎上：連做人底線都沒了

▲A片拿印尼兒童買春當題材，片商SOD被日網罵爆「腦子壞掉了」。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

日本駐印尼大使館日前才針對有日本公民疑似在雅加達涉及未成年人性交易發布警示，沒想到日本成人片商SOD隨後竟宣傳一支以雅加達兒童買春為背景設定的成人作品，引發日本網友強烈反彈，更有人大罵「這種低劣的片商就應該倒閉」。

雅加達兒童買春成題材 社群宣傳引爆怒火

日本駐印尼大使館5月13日發布公告，指稱近期有日本人在雅加達等地疑涉與未成年人發生性交易，案件已受到印尼警方關注。館方提醒，就算未成年人同意，相關行為仍可能構成嚴重刑事犯罪，呼籲到印尼旅遊的日本民眾務必遵守當地法令。

然而，在大使館發布公告後不久，日本成人片商SOD於5月27日突然在網路社群宣傳以在雅加達兒童買春為題材的AV作品，由於時機敏感，不少日本網友認為片商明顯搭上近期爭議話題炒作，導致貼文瞬間炎上。

網友批毫無底線 憂衝擊日本形象

有網友指出，印尼警方正針對相關案件展開調查，此時推出類似題材作品，形同對當地執法單位與社會輿論的挑釁，可能讓居住在印尼的日本人承受額外壓力。許多網友也在X平台大罵「就算是AV，也應該遵守最基本的道德觀吧」、「最近的AV廠商是不是連做人最基本的底線都沒有了，有些東西就是絕對不行碰啊」、「導演腦子壞掉了吧」、「就是因為有這種事，才會讓人覺得日本人缺乏倫理道德。」