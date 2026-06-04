神秘漂浮物現蹤南海！衛星照驚見「6x6米巨型反射物」　數日後消失

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物，菲律賓軍方正高度嚴密監測。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南海地緣政治風雲再起！衛星影像證實，上周在爭議激烈的黃岩島潟湖入口處，連續多日出現一個高反射性物體。經菲律賓軍方評估，該神秘裝置大小約6×6公尺，且位置完全固定。美國監測組織「海洋之光」也指出，該反光物是持續存在的特徵，絕非短暫的光學錯覺。

根據《路透社》報導，除了神祕物體，5月27日的衛星照更拍到一條橫跨潟湖入口的弧形攔阻屏障，與中方先前管制通道的「浮動障礙物」高度一致。菲律賓國防部長鐵歐多洛證實已收到情資，坦言目前無法確認是浮標還是監測儀器。不過因中國自2012年起實質控制該地，菲方坦言其他國家安置的可能性極低。

阻攔障礙物突離奇消失！美菲軍演結束中共即巡邏

然而地緣政治攻防詭譎，在最新6月1日的衛星影像中，該神祕構造物已離奇消失，中國官方目前對此皆未給出回應。巧合的是，日前美菲軍隊才剛在同海域結束5天聯合演習，中國軍方與海警隨即在隔天前往常態巡邏，雙方較勁意味濃厚，外交官也擔憂黃岩島的長年對峙恐惡化為武裝衝突。

對此，菲律賓「西菲律賓海國家專案小組」發表聲明，強調政府將嚴肅看待境內任何影響主權的發展，目前已動用偵察工具全力核實，並呼籲各界在驗證完成前避免臆測。菲方重申，將持續捍衛合法海洋權益，並依據國際法與2016年南海仲裁裁決，維護基於規則的國際秩序。