　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

神秘漂浮物現蹤南海！衛星照驚見「6x6米巨型反射物」　數日後消失

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物，菲律賓軍方正高度嚴密監測。（圖／路透）

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物，菲律賓軍方正高度嚴密監測。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南海地緣政治風雲再起！衛星影像證實，上周在爭議激烈的黃岩島潟湖入口處，連續多日出現一個高反射性物體。經菲律賓軍方評估，該神秘裝置大小約6×6公尺，且位置完全固定。美國監測組織「海洋之光」也指出，該反光物是持續存在的特徵，絕非短暫的光學錯覺。

根據《路透社》報導，除了神祕物體，5月27日的衛星照更拍到一條橫跨潟湖入口的弧形攔阻屏障，與中方先前管制通道的「浮動障礙物」高度一致。菲律賓國防部長鐵歐多洛證實已收到情資，坦言目前無法確認是浮標還是監測儀器。不過因中國自2012年起實質控制該地，菲方坦言其他國家安置的可能性極低。

▲衛星影像顯示黃岩島入口出現神祕反射物與弧形障礙物，菲律賓軍方正高度嚴密監測。（圖／路透）

阻攔障礙物突離奇消失！美菲軍演結束中共即巡邏

然而地緣政治攻防詭譎，在最新6月1日的衛星影像中，該神祕構造物已離奇消失，中國官方目前對此皆未給出回應。巧合的是，日前美菲軍隊才剛在同海域結束5天聯合演習，中國軍方與海警隨即在隔天前往常態巡邏，雙方較勁意味濃厚，外交官也擔憂黃岩島的長年對峙恐惡化為武裝衝突。

對此，菲律賓「西菲律賓海國家專案小組」發表聲明，強調政府將嚴肅看待境內任何影響主權的發展，目前已動用偵察工具全力核實，並呼籲各界在驗證完成前避免臆測。菲方重申，將持續捍衛合法海洋權益，並依據國際法與2016年南海仲裁裁決，維護基於規則的國際秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 1 4816 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神秘漂浮物現蹤南海！衛星照驚見「6x6米巨型反射物」　數日後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

A片拿印尼兒童買春當題材　片商SOD被日網炎上：連做人底線都沒了

神秘漂浮物現蹤南海！衛星照驚見「6x6米巨型反射物」　數日後消失

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

白色野菇藏劇毒！2泰男吃下肚「狂吐慘死」　官員警告：無藥可解

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

王中平衝銀行急領500萬！神色慌張疑遭詐...行員報警真相曝

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

明起進入梅雨旺盛期！嚴防「降雨combo」致災

(無字)竹南郵局發生持刀砍人

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

A片拿印尼兒童買春當題材　片商SOD被日網炎上：連做人底線都沒了

神秘漂浮物現蹤南海！衛星照驚見「6x6米巨型反射物」　數日後消失

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

白色野菇藏劇毒！2泰男吃下肚「狂吐慘死」　官員警告：無藥可解

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

新竹女偷吃人夫！完事開嗆：若你們性生活美滿，我哪撩得動？

A片拿印尼兒童買春當題材　片商SOD被日網炎上：連做人底線都沒了

高雄雙區突停電！美麗島、高雄車站一帶全黑　千戶崩潰：快熱死

最後一個月！百位日本創作者作品來台　設計迷搶朝聖台南藍晒圖文創園區

記憶體毛利率80%魏哲家好羨慕！　「但台積電不會突然漲4倍」

鄭麗文若選2028恐「沒收初選」？作家曝最大障礙：3顆太陽難擺平

賈吉連3戰缺陣！右側肋骨骨挫傷仍待釐清　洋基不排除放傷兵名單

西曬房如何快速降溫　5招快速降溫術鐵皮屋也適用

麥可傑克森史上第一人　跨越6個10年都打入百大單曲榜！暴增千萬點播率

【太寵粉】黃仁勳現身北流首度吃辦桌！還親自投餵雞肉料理XD

國際熱門新聞

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

SpaceX擬定IPO價格135美元！　市值1.77兆美金超越特斯拉

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

「膠帶黏香蕉」藝術品失竊了！

美媒：台灣入列10%關稅有機會下修

無名女屍攔腰斬斷　26年後身分揭曉

土耳其航空滑行中「屎尿噴出馬桶」！

被台灣女孩問倒！　威廉王子認「不懂月經」

北韓歡樂組標準曝！全裸讓男醫檢查是否處女

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

誤食劇毒「白色野菇」　2泰男狂吐慘死

更多熱門

相關新聞

中國太陽能寒冬　企業倒閉、被追討補助

中國太陽能寒冬　企業倒閉、被追討補助

《經濟學人》報導，領先全球的中國太陽能產業正面臨動盪，即便伊朗戰爭引發的能源危機也救不了火。2024年以來已逾40家中國太陽能企業倒閉、遭併購或從股市下市。《路透社》統計，中國前5大太陽能公司的員工已有1/3遭到資遣。隆基綠能、通威集團、晶科能源、天合光能等多家龍頭股價，更跌至歷史高峰的一半以下。

菲防長：台海若爆衝突「北部願開放避難」

菲防長：台海若爆衝突「北部願開放避難」

瑞銀目標價暴調3倍！美光市值衝破1兆美元

瑞銀目標價暴調3倍！美光市值衝破1兆美元

CNN：川普難把美伊協議包裝成勝利

CNN：川普難把美伊協議包裝成勝利

從川習會到中俄峰會　中國正打造另一套新國際秩序

從川習會到中俄峰會　中國正打造另一套新國際秩序

關鍵字：

南海黃岩島地緣政治美菲軍演中方巡邏

讀者迴響

熱門新聞

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

即／疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

陳盈潔命危「前夫衝病房道別」白冰冰低調金援

北市小六生持美工刀傷人　通報10次仍釀流血案

梅雨倒數！周末起全台雨彈連炸

板橋大淹水！水灌進家門馬路噴泉狂湧

驚悚現場曝光！　郵局員工「頭、胸遭砍10刀」全身血慘死

恐怖殺人畫面！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

即／威力彩頭獎下期上看8.3億

吳功遭後輩「用語不敬」展海量

凶嫌持刀嗆郵局「2.5小時後砍人」　中華郵政：死者為外包司機

獨／牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎天真送父

劉喬安抵達桃機畫面曝！被刑警包圍

黃仁勳訪韓前一晚　直奔寧夏夜市吃蚵仔煎

更多

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面