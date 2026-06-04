美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

▲婦人將車子開上輕軌後，還繼續向前行駛約400公尺。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／綜合報導

美國西雅圖發生一起令人匪夷所思的交通事故，一名70歲女性疑因過度仰賴GPS導航，竟駕駛著一輛SUV直接開上輕軌的軌道，並在軌道上持續行駛約400公尺，最終造成整條線路停止運行長達數小時。

根據美國媒體報導，這起事故發生於2日傍晚6時左右，當時一列行駛中的Sound Transit輕軌列車突然發現前方軌道上，竟出現一輛SUV，駕駛員隨即緊急煞車。消防及緊急救援人員接獲通知後火速抵達現場，將涉事女子從車內帶離，並安置在安全地點等候後續處置。

根據交通運營單位表示，這輛車最終卡在Mount Baker站的高架軌道區段，由於車輛直接卡在軌道正中央，導致所有列車因此停運數個小時。

相關單位最終只能切斷軌道的供電系統，並調派拖吊車將車輛移至適當地點，經過約3小時的搶修作業，相關線路終於在當晚9時恢復正常營運，所幸此次事故並無任何人員傷亡。

目擊者表示，該名女子在接受救援時聲稱，自己全程都是依照GPS導航所提供的路線行駛。然而在事發現場，沿途設有多處標示、道路結構也明顯有別於一般道路，因此警方也懷疑她在行駛過程中，是否具備正常的環境辨識能力，因此事發後也將涉事女子帶走，以評估其身心狀況及駕駛能力。