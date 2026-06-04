日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

▲日本首相高市早苗將人口減少形容為「寧靜的國安危機」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本2025年出生率與國內出生的日本籍兒童數，雙雙創下歷史新低。首相高市早苗4日坦言，這是「寧靜的國安危機」，呼籲各界正視少子化問題。

《每日新聞》報導，高市早苗出席眾議院預算委員會，面對在野黨「中道改革聯合」代表小川淳也的質詢時表示，「情況非常嚴峻。我把人口減少視為『寧靜的國安危機』，是一項重要課題。」

高市早苗坦言，自己就任首相至今僅7個月，「還沒能讓整體趨勢出現明顯轉變」，但將往提高年輕族群實質可支配收入的方向努力，「讓那些想要結婚、想要孩子的年輕人不必放棄夢想。」

此外，她也特別提到，將加強對育兒孤立處境家庭的支援力道，希望能從根本改善生育環境。

根據厚生勞動省最新統計，2025年日本國內出生的日本籍兒童僅有67萬1236人，創下1899年統計以來的歷史新低。總和生育率也降至1.14，自1947年開始統計以來，再度刷新歷史最低值。