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29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 麻州衛生當局將對烏克斯布里奇高中展開調查。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州烏克斯布里奇高中（Uxbridge High School）近期傳出多名女教師相繼確診乳癌，引發社區高度關注，州衛生官員已啟動校園環境調查，釐清癌症病例是否與校內環境有關。

29歲女師確診三陰性乳癌　被迫暫別講台

《每日郵報》報導，其中最受矚目的案例為年僅29歲的教師安德森（Nicole Anderson），近日診斷罹患三陰性乳癌（triple-negative breast cancer）。原先滿腔熱忱的她如今必須暫別課堂，接受長達6個月的密集化療與免疫治療，療程結束後還需進行手術及放射線治療。

醫療團隊評估，由於治療期間免疫力將大幅下降，繼續執教風險過高，因此建議她全心休養。對安德森而言，最難熬的並非病痛本身，而是與學生分開。目前已有善心人士在網路上為她發起募款，截至4日募得近2.5萬美元（約台幣78.8萬元）。

校方主動調查　公衛機關檢測空氣品質

烏克斯布里奇公立學校校長容伯格（David Ljungberg）與高中校長魯賓（Michael Rubin）於1日致函家長說明，雖然不排除這些病例純屬巧合，但為小心起見，校方決定主動調查是否存在環境因素。麻州公共衛生部室內空氣品質小組預計4日派員前往該校，針對一氧化碳濃度、溫度、濕度及其他空氣品質指標進行全面檢測。

州衛生官員目前表示，現階段並無跡象顯示校舍內存在立即危險，師生仍可正常使用校園設施。烏克斯布里奇教師協會主席德拉庫利奇（Anna Drakulich）則表示，全力支持公衛機關調查工作，並呼籲教師協助配合。

學生對此事也深感不捨，高中生杜布瓦（Jayden Dubois）受訪透露，其中一名因乳癌提早離職的老師深受學生愛戴，「很多同學都很心痛。」醫學專家則指出，乳癌成因複雜多元，美國每年約有25萬名女性確診，平均每8名女性中就有1人中鏢。

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關鍵字：

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