50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

▲隨著荷姆茲海峽運輸受阻，催熟香蕉所需的乙烯供應不足，日本香蕉產業正面臨供應壓力。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

受中東局勢持續緊張影響，日本正面臨一場50年來意想不到的民生危機，香蕉供應恐出現短缺。由於香蕉催熟所需的乙烯氣體供應吃緊，而乙烯主要來自石腦油製程，在全球能源運輸受阻下，日本香蕉產業正承受前所未有的壓力。

根據《南華早報》報導，日本每年進口約100萬噸香蕉，是國內最受歡迎的水果之一。由於進口香蕉多以未成熟狀態運抵日本，必須透過乙烯催熟後才能上市販售。然而，隨著荷姆茲海峽運輸受阻，全球石油供應受到衝擊，日本石腦油庫存也大幅下滑，進一步影響乙烯供給。

日本香蕉進口協會表示，目前石腦油庫存較年初減少約25％，短缺情況堪稱近50年來最嚴重。儘管業界正努力維持供應穩定，但未來價格上漲幾乎難以避免。協會指出，目前部分進口商仍握有可供使用2至3個月的乙烯存量，因此市場尚未出現明顯缺貨情況。不過，燃料、包裝材料與運輸費用同步攀升，已對整體供應鏈造成壓力，零售端勢必面臨成本轉嫁問題。

官方統計顯示，日本家庭2025年平均花費約5200日圓購買香蕉。近年來香蕉價格持續走高，東京地區零售價格去年上漲4.4％，與2022年相比累計漲幅已超過三成。業者表示，香蕉與酪梨、奇異果同樣需要乙烯催熟，且香蕉對乙烯的需求量遠高於其他水果。若缺乏足夠乙烯，香蕉不僅無法正常成熟，也難以達到消費者期待的口感與甜度。

這波石化原料短缺不僅衝擊水果產業，也波及其他製造業。日本知名零食品牌卡樂比（Calbee）近日便宣布，因彩色印刷油墨原料供應不足，部分洋芋片產品將改採黑白包裝，以降低材料消耗。

專家分析，日本高度依賴進口能源，加上缺乏跨國輸油管線作為替代方案，使其在國際能源供應受阻時特別脆弱。原本遙遠的地緣政治衝突，如今已直接影響到日本民眾日常生活中的食品與消費品供應。面對供應風險，日本政府則試圖穩定市場信心。首相高市早苗表示，目前國內石腦油儲備仍足以支應需求至明年，呼籲企業與民眾無須過度恐慌。

另一方面，日本企業也開始尋求替代方案。美國設備製造商CatalyticGenerators已向日本出口可利用玉米等天然原料生產乙烯的設備，希望降低對石化原料的依賴。負責日本約三成香蕉加工業務的Farmind則坦言，乙烯庫存持續下降，部分相關成本甚至暴增近10倍，正積極尋找新的國內外供應來源。

Farmind發言人警告，若目前供應緊張情勢持續惡化，日本未來恐面臨香蕉供應不足的挑戰，這項長年深受民眾喜愛的平價水果，可能逐漸成為稀缺商品，「如果這種情況持續下去，香蕉可能會從日本人的餐桌上消失。」

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