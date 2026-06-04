　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

隨著荷姆茲海峽運輸受阻，全球石油供應受到衝擊，日本石腦油庫存也大幅下滑。（示意圖／達志／美聯社）

▲隨著荷姆茲海峽運輸受阻，催熟香蕉所需的乙烯供應不足，日本香蕉產業正面臨供應壓力。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

受中東局勢持續緊張影響，日本正面臨一場50年來意想不到的民生危機，香蕉供應恐出現短缺。由於香蕉催熟所需的乙烯氣體供應吃緊，而乙烯主要來自石腦油製程，在全球能源運輸受阻下，日本香蕉產業正承受前所未有的壓力。

根據《南華早報》報導，日本每年進口約100萬噸香蕉，是國內最受歡迎的水果之一。由於進口香蕉多以未成熟狀態運抵日本，必須透過乙烯催熟後才能上市販售。然而，隨著荷姆茲海峽運輸受阻，全球石油供應受到衝擊，日本石腦油庫存也大幅下滑，進一步影響乙烯供給。

日本香蕉進口協會表示，目前石腦油庫存較年初減少約25％，短缺情況堪稱近50年來最嚴重。儘管業界正努力維持供應穩定，但未來價格上漲幾乎難以避免。協會指出，目前部分進口商仍握有可供使用2至3個月的乙烯存量，因此市場尚未出現明顯缺貨情況。不過，燃料、包裝材料與運輸費用同步攀升，已對整體供應鏈造成壓力，零售端勢必面臨成本轉嫁問題。

官方統計顯示，日本家庭2025年平均花費約5200日圓購買香蕉。近年來香蕉價格持續走高，東京地區零售價格去年上漲4.4％，與2022年相比累計漲幅已超過三成。業者表示，香蕉與酪梨、奇異果同樣需要乙烯催熟，且香蕉對乙烯的需求量遠高於其他水果。若缺乏足夠乙烯，香蕉不僅無法正常成熟，也難以達到消費者期待的口感與甜度。

這波石化原料短缺不僅衝擊水果產業，也波及其他製造業。日本知名零食品牌卡樂比（Calbee）近日便宣布，因彩色印刷油墨原料供應不足，部分洋芋片產品將改採黑白包裝，以降低材料消耗。

專家分析，日本高度依賴進口能源，加上缺乏跨國輸油管線作為替代方案，使其在國際能源供應受阻時特別脆弱。原本遙遠的地緣政治衝突，如今已直接影響到日本民眾日常生活中的食品與消費品供應。面對供應風險，日本政府則試圖穩定市場信心。首相高市早苗表示，目前國內石腦油儲備仍足以支應需求至明年，呼籲企業與民眾無須過度恐慌。

另一方面，日本企業也開始尋求替代方案。美國設備製造商CatalyticGenerators已向日本出口可利用玉米等天然原料生產乙烯的設備，希望降低對石化原料的依賴。負責日本約三成香蕉加工業務的Farmind則坦言，乙烯庫存持續下降，部分相關成本甚至暴增近10倍，正積極尋找新的國內外供應來源。

Farmind發言人警告，若目前供應緊張情勢持續惡化，日本未來恐面臨香蕉供應不足的挑戰，這項長年深受民眾喜愛的平價水果，可能逐漸成為稀缺商品，「如果這種情況持續下去，香蕉可能會從日本人的餐桌上消失。」

延伸閱讀
為拍美照　短裙洋裝女硬騎奈良「骨折鹿」！影片瘋傳網撻伐
2歲女童遭母親男友「塞洗衣機」凌虐80天慘死！　5次救命訊號曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 1 4816 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郵局爆砍人！員工中10刀亡
獨／虐殺萱萱「大頭仔」長相曝　宮廟乩童曾犯「插倒香」大忌
老AI股全倒！電腦大廠提前開獎　年增282%
快訊／下班注意　16縣市豪大雨特報
快訊／縣市長遭禁止參加「海峽論壇」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

聯合國「維和人員」在黎巴嫩南部被炸死！　迫擊砲襲擊1死2傷

女路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」！　巴國2男上訴失敗判死刑

50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

班機飛台灣！新加坡男發IG「炸毀飛機」認罪了　最重恐判7年

兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議

台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

黃仁勳喝啤酒逛電腦展超愜意　被人海包圍展現高人氣！

2飛官殉職今複驗！盧季佑妻認屍啜泣顫抖...母淚嘆「我錯了」

柴在加油站四輪鎖死不肯走！　網笑：這隻很純

北捷不只搭車還能追星！BTS V、朴寶劍、大谷翔平陪你通勤

南港汽機車連環撞　公車也來「參一咖」...上班時間交通大打結！

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

聯合國「維和人員」在黎巴嫩南部被炸死！　迫擊砲襲擊1死2傷

女路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」！　巴國2男上訴失敗判死刑

50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

班機飛台灣！新加坡男發IG「炸毀飛機」認罪了　最重恐判7年

被問「郭忠祐當女婿」黃西田大讚1優點全說了！親曝女兒感情狀態

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

知道存股要長期持有！他疑惑「何時能賣」　網給答案：當金庫

紐西蘭議員訪台後遭中國制裁　韋德齊：政治人物要抗壓、別成為附庸

京都拉麵「魁力屋」6、7月南部連2家店　高雄首店落腳左營

被外甥目睹「做壞壞的事」　台南噁男性侵酒醉小姨遭判3年10月

2大奧斯卡影帝爆「水火不容」！新一代英倫情人成潤滑劑　坐搖滾區看對峙嚇瘋

柯志恩僅落後賴瑞隆0.6百分點　徐巧芯分析民調：民進黨笑不出來了

漢堡王「黑醬系列」加1元吃雞薯條　21風味館5塊炸雞只要296元

愛莉莎莎「鬧翻瑜珈師遭疑勾引」　急上火線：跟他老婆行同姊妹

【王建民罕見動怒】見投手連3保送堆滿壘　「用力掛電話」驚動休息區

國際熱門新聞

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

短裙女硬坐「車禍骨折奈良鹿」挨轟

失蹤近1年　美核實驗室科學家遺體尋獲

川普對伊朗動武權力被限制！　美眾院決議通過

快訊／以色列與黎巴嫩同意停火！　前提條件曝光

中東情勢升溫　美股收黑620點

北韓歡樂組標準曝！全裸讓男醫檢查是否處女

SpaceX擬定IPO價格135美元！　市值1.77兆美金超越特斯拉

周星馳拋震撼彈！　進軍AI成「娛樂圈黃仁勳」

炸出火球　科威特機場遭伊朗攻擊瞬間

馬斯克時薪1.13億台幣！　超過125國整年GDP

川普證實「有罵納坦雅胡」

川普私下透露：除非伊朗釀美軍傷亡　否則不考慮恢復全面軍事行動

美CEO被捕　「暗助伊朗核計畫」年撈3億

更多熱門

相關新聞

滅國危機提早15年？日本去年出生人口僅67萬再創新低

滅國危機提早15年？日本去年出生人口僅67萬再創新低

日本少子化與高齡化危機持續加劇，日本厚生勞動省3日公布2025年人口動態統計，去年日本國內出生人數僅有67萬1236人，不僅年減2.2%，更是自1899年有統計以來、連續10年創新低。另外，每位女性一生中所生育子女總數的「總生育率」也跌至1.14，同樣創下歷史新低紀錄，顯示日本人口減少速度比官方預期提早了將近15年。

19歲女遭鯊魚攻擊「右腿被咬斷」

19歲女遭鯊魚攻擊「右腿被咬斷」

睡到一半全身都是汗！醫示警「恐是腎臟在求救」

睡到一半全身都是汗！醫示警「恐是腎臟在求救」

緩解產期價格波動！鍾佳濱力拓多元通路　助屏東蕉、芋產業加值

緩解產期價格波動！鍾佳濱力拓多元通路　助屏東蕉、芋產業加值

執行「模擬發動機失效」墜毀！專家曝超危險訓練內容

執行「模擬發動機失效」墜毀！專家曝超危險訓練內容

關鍵字：

香蕉石腦油周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎天真送父

快訊／飆股落難！　新纖、鴻名「抓去關」雙雙摜跌停

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

快訊／「太陽花女王」遭美遣返！預計今傍晚抵台

快訊／謝震廷遭通緝道歉了！　急赴警局自首：犯下低級錯誤

台中知名火鍋突倒閉！老闆夫妻疑捲數億跑路

AI教父愛上台味！黃仁勳北流辦桌犒賞員工

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

她買2張台積電放27年　獲利破1222萬

黃仁勳欽點「台版全智賢」上台！　一舉動被直接相中

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

4金控發威！國泰飆金控成立來新高　元大金連日刷天價

賴品妤嗆黃國昌：心理變態的三姓家奴

2歲萱萱遭虐死　台中社會局急喊：台南主責

更多

最夯影音

更多
兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議

兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議
台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面