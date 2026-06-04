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女路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」！　巴國2男上訴失敗判死刑

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 馬希與阿里上訴被駁，將處以絞刑。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦法院近日駁回2名男子的上訴，維持對其死刑判決。他們於2020年在高速公路旁，當著3個孩子面前集體性侵他們的母親、一名法裔巴基斯坦籍女性，案件震驚全球。

綜合《每日郵報》等外媒，案發於2020年9月9日，這名法裔女性當時帶著3名子女出行，車輛卻在高速公路上因為沒油拋錨，只能停在路邊等待救援。

持槍砸車強行性侵　3孩全程目睹

儘管她為安全起見鎖上車門，嫌犯馬希（Abid Malhi）及阿里（Shafqat Ali）仍強行砸破車窗，將她拖出車外，持槍脅迫之下輪流性侵得逞，而她的3個孩子全程目睹，且兩人犯案後還搶走受害者的現金、珠寶及銀行卡後逃逸。

案發後警方根據受害者對嫌犯外貌的描述，比對手機定位資訊後鎖定目標，在幾天內將兩人逮捕到案。現場採集的DNA樣本與兩人吻合，受害者在聆訊中指認，阿里也在法官面前親口認罪。

法院2021年3月依性侵、綁架、搶劫及恐怖主義等罪名判處兩人死刑，他們隨後提出上訴。辯護律師主張檢察官的陳述存在疏漏、原審判決不公，但法院3日以證據確鑿為由，裁定上訴無據，維持死刑。

警方「檢討受害者」引爆全國抗議

此案當時引發巴基斯坦社會公憤，起因之一是事發隔天，拉合爾高級警官謝赫（Umer Sheikh）受訪暗示受害者也有責任，質疑她為何深夜獨自帶孩子走那條路，而非改走人多的幹道。

此言一出引發對警方檢討受害者的批評聲浪，全國多地爆發抗議。人權組織也要求政府針對性侵犯罪立法加重刑罰，部分民眾甚至要求公開處決。另據法律組織「巴基斯坦司法正義計畫」統計，巴基斯坦是全球執行死刑最為嚴厲的國家之一，所有死刑均以絞刑執行。

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