班機飛台灣！新加坡男發IG「炸毀飛機」認罪了　最重恐判7年

▲圖為酷航飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男子Rykes Tan Zhi Kai去年6月發布社群媒體Instagram限時動態聲稱「準備炸毀一架飛機」，隨後便搭上飛往台灣的班機，導致後續3架酷航航班延誤超過1小時。到了4日上午，這名男子在國家法院承認散播虛假有害訊息的罪名。

準備飛台灣 IG限動發文「炸飛機」

亞洲新聞台、8視界新聞網等報導，這名男子2025年6月7日來到樟宜機場第一航廈候機室準備登機，並與一架酷航波音夢幻客機合照，在當晚11時55分把照片上傳至其私人Instagram帳號並發布限時動態，聲稱「我即將炸掉這架飛機」。

當時一名看到動態的朋友隨即聯繫詢問，男子回覆，「這是自動回覆訊息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毀飛機，今後無法與你聯絡」。

警接獲匿名通報 3航班安檢延後起飛

儘管他事後表示，這兩則內容都只是在開玩笑，但當警方在去年6月8日凌晨接獲匿名通報之後，隨即鎖定8日凌晨12時10分至1時50分之間在新加坡起飛、由酷航營運的波音787夢幻客機，並進行安檢。

受影響的3個航班分別為原訂凌晨1時30分飛往中國天津的TR138、原訂1時45分飛往中國青島的TR186，以及原訂1時50分飛往希臘雅典的TR720。這3個航班均延誤至凌晨約3時才起飛，酷航因此損失約1946新加坡幣（約新台幣4萬7790元）。

在警方接獲舉報的差不多同一時間，男子Rykes Tan Zhi Kai與3名同伴搭上前往台灣的酷航TR876航班。到了6月11日，男子在返回新加坡後隨即遭逮捕，並向酷航全額賠償損失。

檢察官：有嚇阻必要 最高可判7年

檢方要求法院同時索取緩刑及感化訓練適合性報告，待報告出爐後再作量刑決定，此案將擇日再審，進行判刑程序等。副檢察官認為，此案有必要發揮嚇阻作用，因為樟宜機場是每天服務大量新加坡及外國旅客的重要基礎設施。

依據相關法規，散布虛假有害資訊的罪名最高可處7年有期徒刑，罰款最高5萬新加坡幣，或兩者並罰。