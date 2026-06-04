黃仁勳搭專機訪韓行程曝！會科技巨頭「吃五花肉」　下午金浦入境

▲黃仁勳現身北流舉辦台式辦桌宴請員工，首度體驗流水席。（圖／攝影中心攝）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計明（5）日下午搭乘專機從金浦機場入境南韓，展開為期4天的密集訪韓行程，走訪半導體、人工智慧（AI）、遊戲與機器人等產業鏈關鍵企業與學界，並會晤多位財經與科技界重量級人士，行程橫跨企業會談、學術交流與大眾活動，被視為全面強化AI生態合作布局的重要行動。

根據《韓聯社》，南韓財經、ICT以及航空業界今（4）日透露，黃仁勳將於5日下午搭乘專機從金浦國際機場入境，並預計在抵達後隨即展開行程。報導指出，他此行將深入韓國AI產業生態系，與企業領袖、研究機構及新創公司展開密集交流。

外界關注焦點，是他預計5日晚間前往首爾市城東區聖水洞的餐廳，與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨，以及Naver創辦人李海珍等人會面共進餐敘。一旦成行，將被視為繼去年與三星電子會長李在鎔、鄭義宣在首爾江南炸雞店的會晤後，再度引發話題的企業領袖交流場面。

▲黃仁勳去年曾在首爾江南與李在鎔、鄭義宣共享韓式炸雞。（圖／路透）

據傳，雙方將就高頻寬記憶體（HBM）、AI資料中心、自動駕駛、機器人以及實體AI等議題交換意見。不過，報導也提到，基於安全因素，餐敘地點仍可能臨時更動，除聖水洞外，弘大入口或乙支路一帶亦被列入考量。

行程安排顯示，黃仁勳7日預計與遊戲公司NC SOFT代表金澤辰會面，雖未公開具體議題，但預料將聚焦遊戲與AI技術結合。NC SOFT先前已與輝達在「GeForce玩家節」及國際遊戲展等活動中保持合作關係，雙方互動密切。

8日則為訪韓行程最密集的一天。據悉，黃仁勳將前往首爾新羅飯店與多家AI與機器人新創企業代表進行非公開座談，包括Upstage、Nota、VESSL AI等業者均在受邀名單之列。其中，Upstage以自研大型語言模型「Solar」為核心，並持續運用輝達GPU與開放模型推動主權AI發展。

▲黃仁勳吃綿綿冰。（圖／翻攝自輝達IG）

同日，他也規劃造訪首爾大學AI研究院與機器人研究團隊，並傳出有意與學生直接交流。此外，輝達也正協調安排他拜訪LG、現代汽車與Naver等企業總部，強化在AI基礎設施與機器人領域的合作布局。LG方面預計由LG電子、LG Innotek、LG U+及LG AI研究院等單位參與接待。

除了產業行程外，黃仁勳此行亦將安排與大眾接觸的活動。他預計參與電視台tvN談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》錄製，並擔任首爾蠶室棒球場斗山熊主場賽事的開球嘉賓，藉此擴大與韓國民眾互動。

依規劃，黃仁勳預計8日深夜或9日清晨結束訪韓行程後離境。外界認為，此次密集行程不僅凸顯輝達在全球AI供應鏈中的關鍵地位，也反映南韓企業正積極深化與輝達在AI、半導體與機器人領域的戰略合作。