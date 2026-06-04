「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

▲用膠帶把一根香蕉黏在牆上的藝術作品「喜劇演員」（Comedian）。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作了3幅名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品。其中一幅在法國梅斯（Metz）展出時，香蕉竟然遭人偷走，博物館憤而提告。

藝術香蕉被偷了 館方已提告

CNN引述博物館聲明報導，龐畢度-梅茲藝術中心（Centre Pompidou-Metz）保全於5月30日通報香蕉失竊，館方隨即「向相關當局提出法律訴訟」，指控對象是目前身分不明的竊賊。

館方表示，這起盜竊案「損害了對展示作品應有的尊重，也暫時剝奪了觀眾欣賞展覽的完整體驗」。不過，「該作品的易腐爛部分已被替換，作品已盡快恢復原始展示狀態」。

梅斯高等法院及出售該藝術品的佩羅坦畫廊（Perrotin Gallery）均未回應CNN置評要求。

爭議作品風波不斷 黃金馬桶也失竊

事實上，「喜劇演員」已非首度遭到破壞。

2019年邁阿密巴塞爾藝術博覽會（Art Basel Miami art fair）上，行為藝術家達圖納（David Datuna）當眾將香蕉從牆上取下並剝皮吃掉。2023年首爾三星美術館（Leeum Museum of Art）也發生藝術學生偷吃香蕉事件。2024年加密貨幣平台創辦人孫宇晨以624萬美元買下其中一件作品，隨後親自將香蕉吃掉。

2025年7月同樣在龐畢度-梅茲藝術中心，也有一名訪客把香蕉拔下來吃掉。館方當時表示，「『喜劇演員』旨在彰顯金融投機行為的荒謬性，以及支撐藝術市場的知識體系的脆弱性」。

卡特蘭以諷刺作品聞名，經常挑戰大眾流行文化，並且引發關於藝術概念的討論。他另一件知名作品是被命名為「美國」（America）的18K金純金馬桶，價值估計約600萬美元。它2016年在紐約古根漢美術館（Guggenheim）首度展出，但2019年在英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出時失竊，迄今尚未尋獲。

▼黃金馬桶「美國」（America）失竊至今尚未尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

