美緝毒局出手！柬埔寨查獲1噸冰毒　台籍嫌犯在逃

▲圖為柬埔寨警察。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨執法部門在美國緝毒局（DEA）協助下，破獲一起特大跨國販毒案件，查獲1噸98.9公斤的甲基苯丙胺（俗稱冰毒）。目前3名柬埔寨籍嫌犯已經落網，然而涉及台灣、中國大陸及柬埔寨的多名嫌犯仍在逃。

美國提供情報 揭跨國販毒集團

柬中時報報導，此案源於柬埔寨國家警察總署肅毒局接獲美國緝毒局提供的情報，稱有跨國販毒集團自2022年起活躍於西哈努克省與金邊市，利用柬埔寨作為毒品中轉管道，涉嫌把毒品經柬寮邊境運入柬埔寨，接著再透過海上運輸路線轉運至第三國。

在美國緝毒局協助下，柬埔寨肅毒局5月23日展開專案偵查，鎖定位於西哈努克市第三分區戈塔斯島一帶的毒品藏匿地點，並同步掌握犯罪集團使用的運輸工具等。5月24日至27日期間，肅毒局聯合西哈努克省警察局及金邊市警察局，在兩地共11個目標地點同步收網，摧毀該跨國毒品運輸網絡。

查獲逾1噸冰毒

行動中，執法人員查獲55袋毒品，每袋裝有20塊毒品，共計1100塊，經鑑定均為甲基苯丙胺（冰毒），總重量達1噸98公斤900克。

警方另扣押11輛汽車、1艘快艇及大量涉案證物，包括土地及房產文件等資產資料。調查人員認為，這些資產可能與涉案資金流向及洗錢活動有關。

3柬埔寨嫌犯落網 台籍嫌犯在逃

警方也逮捕3名柬埔寨籍嫌犯，西哈努克省初級法院已正式對3名落網嫌犯提出非法運輸毒品、非法運輸毒品共謀及洗錢等罪名。不過已知3人並非犯罪集團主嫌。

與此同時，執法部門正持續追捕多名在逃嫌犯，涉及柬埔寨、中國大陸及台灣人士。