台灣入列10%關稅「有機會下修」　美媒揭這3國恐被加稅

▲2025年4月2日，川普在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府以「強迫勞動」為由研議對全球60多國課徵新關稅，台灣被列入10％稅率清單。但根據一名美國貿易代表署（USTR）前官員看法，此數字仍有下修空間。

強迫勞動調查結果 台灣列10%清單

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）2日公布貿易調查結果，認定60個貿易夥伴未有效根除供應鏈中的強迫勞動問題。因此，他建議其中44國課徵12.5％關稅，另外包括台灣、歐盟、加拿大、墨西哥、英國等已有相關法規或簽署貿易協議的國家，則適用10％稅率。

不過，白宮也正尋求略微提高澳洲、阿根廷和紐西蘭的關稅，這些國家去年僅面臨10%稅率。

前官員預測下修 實際稅率待觀察

美媒POLITICO報導，一名前美國貿易代表署官員表示，考慮到這只是川普新關稅計畫的起點，葛里爾對強迫勞動調查的建議稅率「實際上比預期的還高」，但這也代表未來豁免範圍可能更廣。

他說，「在過去案例中，我們看到最終數字往往會下調或延後實施，所以我也在持續觀察中。」

▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

歐盟私下可接受 另1調查還未公布

報導指出，美國貿易代表署2日建議招致貿易夥伴的強烈反應，但許多國家私下坦承新關稅大致上仍在預期內，不會改變正在進行中的談判局勢。儘管歐盟與中國公開批評新關稅提案，但歐盟官員私下坦言10％稅率勉強可接受，只不過他們也擔心下一次貿易調查進一步推高關稅。

除了強迫勞動調查之外，美國貿易代表署也正針對歐盟、中國、多個東南亞經濟體等16個貿易夥伴展開「過剩產能」調查。外界擔心，若屆時關稅疊加計算，恐將衝擊歐、日、韓、英等，已在去年承諾市場准入與對美投資，並談妥10至15％優惠稅率的協議。

川普政府最初援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的「對等關稅」，於今年2月被美國最高法院裁定違法。白宮立刻改用《1974年貿易法》第122條實施臨時全球10%關稅，並且趕在150天期限前，對大多數貿易夥伴發動2項貿易調查，試圖重建全面關稅壁壘。