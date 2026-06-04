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同台台灣女孩！威廉王子被問「怎麼跟女兒談月經」　真實反應曝

▲▼英國威廉王子與2位「黛安娜傳承獎」（The Diana Legacy Award）得主同台對談，包括潘德（Sophie Pender）和來自台灣的林薇（Vivi Lin）。（圖／路透）

▲ 英國威廉王子與來自台灣的林薇同台對談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威廉王子（Prince William）3日出席SXSW倫敦論壇，與2位「黛安娜傳承獎」（The Diana Legacy Award）得主同台對談。當來自台灣的非營利組織創辦人林薇（Vivi Lin）提問，「你準備好和女兒談月經了嗎？」威廉王子坦言這並非他熟悉的領域，未來有必要時將借助妻子凱特（Kate Middleton）的協助，才能和目前僅11歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）展開這場對話。

威廉大方認不足　林薇讚：對所有父親意義深遠

現年27歲的林薇是打破月經污名倡議組織「With Red（小紅帽）」創辦人，專注於推動月經教育與相關政策。她告訴《People》雜誌，當她鼓起勇氣提問後，威廉王子面帶微笑、毫不避諱地回應，「這是我不太熟悉的話題」，但也認為這是未來勢必要發生的對話，他會嘗試在妻子的陪伴與幫助下進行。

林薇對威廉王子的坦誠態度給予高度評價，並稱這番話對眾多有女兒的父親意義深遠，「很多人根本不知道怎麼開口跟女兒聊月經這件事」，由威廉王子親口承認自己也需要學習是個很重要的示範。她補充，威廉也認同月經污名的問題至今在全球各地仍普遍存在，許多人並不了解相關知識。

▲▼英國威廉王子與2位「黛安娜傳承獎」（The Diana Legacy Award）得主同台對談，包括潘德（Sophie Pender）和來自台灣的林薇（Vivi Lin）。（圖／路透）

▲ 威廉、林薇及另一名得獎者潘德。（圖／路透）

網路世界人際疏離　威廉憂「失去健康能力」

除月經議題外，威廉在論壇中也談及現代社會人際疏離的隱憂。他表示，如今幾乎所有世代的人都沉浸於網路世界，因此重建人與人之間的連結格外重要，強調能夠直視彼此雙眼、面對面交談，才是健康社會不可或缺的能力。林薇轉述，威廉認為「傾聽、好奇、真誠關注他人」是現代人最需要找回的社交技能。

威廉還對女性運動員處境表達關切，他指出，女性與男性擁有不同生理條件，若套用相同的訓練模式，效果未必理想，並舉他熱愛的足球為例，他肯定英國體育界正積極調整制度，以求更貼近女性運動員的實際需求。

另一名與談人、教育平權倡議組織The 93% Club創辦人潘德（Sophie Pender）也分享與威廉互動的心得，她轉述威廉會後的感言，「從根本看來我們都是很單純的人，即便彼此立場不同，大家真正渴望的其實都一樣——愛、安全、健康與幸福」，並形容威廉平易近人、充滿好奇心，令她印象深刻。

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