比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

▲挪威英格麗公主（中） 2022 年舉辦18歲成年禮，與她私下共組「王位繼承人WhatsApp群組」的比利時伊莉莎白公主（右後）、荷蘭阿瑪莉亞公主（左後）盛裝出席。同框合影的還有瑞典艾絲黛兒公主（左前）與盧森堡查爾斯王子（右前），都是歐洲王室的新世代代表人物。（翻攝X@WDehandschutter）



圖文／鏡週刊

比利時王儲、24歲的伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）近日完成美國哈佛大學甘迺迪學院公共政策碩士學位，順利從哈佛畢業。她受訪時罕見透露，與荷蘭王儲阿瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）及挪威王位第二順位繼承人英格麗德亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）組了一個WhatsApp群組，彼此交流、互相支持。

未來女王也有煩惱？ 3國王室繼承人組群組互相支持

根據《People》報導，伊莉莎白近日接受荷蘭媒體《Het Laatste Nieuws》專訪，這也是她完成哈佛兩年碩士課程後首次接受大型媒體訪問。除了分享求學生活與未來繼承王位的心情外，她也談到與歐洲其他年輕王室成員的深厚友誼。

此前，22歲的阿瑪莉亞曾透露，她與伊莉莎白、英格麗共同擁有一個私人WhatsApp聊天群組。這次伊莉莎白進一步證實，3人確實素有交情，表示：「我們認識很久了，也會偶爾在一些活動上見面。」

伊莉莎白說：「我們這一代有好幾位女性王位繼承人，你也能在其他君主國家看到類似的轉變。我們都處於相同的處境，這是一道我們將一起面對的關卡。」

未來父親菲利普國王（King Philippe）退位後，伊莉莎白預計將繼承王位，成為比利時史上的第一位女王。比利時在她出生前10年便通過「絕對長子女繼承制」，無論性別皆依出生順序繼承王位，因此即使後來有兩位弟弟出生，也不會影響她的繼承順位。

▲伊莉莎白早前從哈佛大學畢業。（翻攝belgianroyalpalace IG）

將成比利時首位在位女王？ 伊莉莎白坦言沒有前例可參考

談到即將創下歷史紀錄，伊莉莎白坦言：「這確實是第一次，因此具有歷史意義。也代表我沒有任何比利時在位女王可以作為榜樣，這是一項挑戰。」不過她也強調：「但我的性別並不是定義我的唯一因素。」

對於從小就知道自己未來將繼承王位的命運，伊莉莎白表示：「其實我很高興知道自己未來的人生方向。很多人活在不確定之中，不知道自己將走向哪裡。」她強調：「能夠知道『這就是我的道路，而且它將通往那裡』，其實有一種特別的美感。」

事實上，當挪威英格麗公主2022年迎來18歲成年禮時，阿瑪莉亞與伊莉莎白都親自出席慶祝活動。3人戴著王冠同框合影，另外還有瑞典艾絲黛兒公主（Princess Estelle）、盧森堡王子查爾斯（Prince Charles）一同入鏡，堪稱未來歐洲王室的新世代重要代表。

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