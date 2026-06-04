　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

挪威英格麗公主（中） 2022 年舉辦18歲成年禮，與她私下共組「王位繼承人WhatsApp群組」的比利時伊莉莎白公主（右後）、荷蘭阿瑪莉亞公主（左後）盛裝出席。同框合影的還有瑞典艾絲黛兒公主（左前）與盧森堡查爾斯王子（右前），都是歐洲王室的新世代代表人物。（翻攝X@WDehandschutter）

▲挪威英格麗公主（中） 2022 年舉辦18歲成年禮，與她私下共組「王位繼承人WhatsApp群組」的比利時伊莉莎白公主（右後）、荷蘭阿瑪莉亞公主（左後）盛裝出席。同框合影的還有瑞典艾絲黛兒公主（左前）與盧森堡查爾斯王子（右前），都是歐洲王室的新世代代表人物。（翻攝X@WDehandschutter）

圖文／鏡週刊

比利時王儲、24歲的伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）近日完成美國哈佛大學甘迺迪學院公共政策碩士學位，順利從哈佛畢業。她受訪時罕見透露，與荷蘭王儲阿瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）及挪威王位第二順位繼承人英格麗德亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）組了一個WhatsApp群組，彼此交流、互相支持。

未來女王也有煩惱？　3國王室繼承人組群組互相支持

根據《People》報導，伊莉莎白近日接受荷蘭媒體《Het Laatste Nieuws》專訪，這也是她完成哈佛兩年碩士課程後首次接受大型媒體訪問。除了分享求學生活與未來繼承王位的心情外，她也談到與歐洲其他年輕王室成員的深厚友誼。

此前，22歲的阿瑪莉亞曾透露，她與伊莉莎白、英格麗共同擁有一個私人WhatsApp聊天群組。這次伊莉莎白進一步證實，3人確實素有交情，表示：「我們認識很久了，也會偶爾在一些活動上見面。」

伊莉莎白說：「我們這一代有好幾位女性王位繼承人，你也能在其他君主國家看到類似的轉變。我們都處於相同的處境，這是一道我們將一起面對的關卡。」

未來父親菲利普國王（King Philippe）退位後，伊莉莎白預計將繼承王位，成為比利時史上的第一位女王。比利時在她出生前10年便通過「絕對長子女繼承制」，無論性別皆依出生順序繼承王位，因此即使後來有兩位弟弟出生，也不會影響她的繼承順位。

頂王冠也有煩惱？比利時未來女王哈佛畢業！　曝與荷蘭、挪威3國公主組「王位繼承人閨密群」

▲伊莉莎白早前從哈佛大學畢業。（翻攝belgianroyalpalace IG）

將成比利時首位在位女王？　伊莉莎白坦言沒有前例可參考

談到即將創下歷史紀錄，伊莉莎白坦言：「這確實是第一次，因此具有歷史意義。也代表我沒有任何比利時在位女王可以作為榜樣，這是一項挑戰。」不過她也強調：「但我的性別並不是定義我的唯一因素。」

對於從小就知道自己未來將繼承王位的命運，伊莉莎白表示：「其實我很高興知道自己未來的人生方向。很多人活在不確定之中，不知道自己將走向哪裡。」她強調：「能夠知道『這就是我的道路，而且它將通往那裡』，其實有一種特別的美感。」

事實上，當挪威英格麗公主2022年迎來18歲成年禮時，阿瑪莉亞與伊莉莎白都親自出席慶祝活動。3人戴著王冠同框合影，另外還有瑞典艾絲黛兒公主（Princess Estelle）、盧森堡王子查爾斯（Prince Charles）一同入鏡，堪稱未來歐洲王室的新世代重要代表。

更多鏡週刊報導
20歲「歐洲最美公主」完成傘兵訓練！王室史上第一人　高空跳傘英姿帥翻
比利時24歲學霸公主哈佛畢業！　Gap Year先航海不急接班
19歲悠仁親王國宴初登場！同框愛子公主敬酒　「日本皇室兩種未來」成焦點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 1 4816 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／竹聯幫元老吳功離世！友人曝「遭後輩狠嗆」嚇出冷汗
溪水暴漲吞退路！新店溪2釣客「受困30m沙洲」
北市國小爆持刀傷人！小六生10度通報沒用　校方冷問「有必要？
兇嫌持刀嗆郵局「半小時後行凶」　中華郵政曝死者身分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

白色野菇藏劇毒！2泰男吃下肚「狂吐慘死」　官員警告：無藥可解

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

聯合國「維和人員」在黎巴嫩南部被炸死！　迫擊砲襲擊1死2傷

女路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」！　巴國2男上訴失敗判死刑

兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議

台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

柴在加油站四輪鎖死不肯走！　網笑：這隻很純

黃仁勳喝啤酒逛電腦展超愜意　被人海包圍展現高人氣！

2飛官殉職今複驗！盧季佑妻認屍啜泣顫抖...母淚嘆「我錯了」

南港汽機車連環撞　公車也來「參一咖」...上班時間交通大打結！

高雄驚傳砍人！男中刀「白T染紅」　凶嫌楠梓落網

比利時未來女王與荷蘭、挪威公主組閨密群　3國王位繼承人互相支持

白色野菇藏劇毒！2泰男吃下肚「狂吐慘死」　官員警告：無藥可解

美7旬婦「照著GPS導航」竟開進輕軌軌道！　軌道上行駛400m

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

日本2025年出生率「創歷史新低」　高市早苗：寧靜的國安危機

29歲也中鏢！多名女師「集體罹乳癌」　美高中急調查

土耳其航空「屎尿炸出馬桶」！棕色糞水蔓延機艙　緊急停飛

「膠帶黏香蕉」藝術品被偷了！　法國博物館火大開告

聯合國「維和人員」在黎巴嫩南部被炸死！　迫擊砲襲擊1死2傷

女路邊遭輪流性侵「3孩全程目睹」！　巴國2男上訴失敗判死刑

史艾瑪前男友變爸爸？牧森登《我不是影后》　爆「母親身分成謎」

《超少女》驚喜合作LE SSERAFIM！　《龍族》公主親闢謠：我不是超人跟班

溪水暴漲吞退路！新店溪2釣客「受困30m沙洲」　36警消摸黑急搜救

北市國小爆持刀傷人！小六生10度通報沒用　校方冷問「有必要？」

離府中站250公尺！知名建商拿下都更案　2027年動工變身18層大樓

蔡英文突留言「YBSG」掀萬人討論　竟出自日本辣妹文化流行語

薔薔直播批「海蟑螂勒索500萬」　助鄰趕惡房客挨告結局曝

連兩輪扳倒沒贏過的對手！台灣一姐邱品蒨印尼賽闖8強平最佳

凶嫌持刀嗆郵局「半小時後砍人」　中華郵政：死者為外包司機

快訊／松機受雷擊強降雨暫停作業　金門赴台航班受阻影響160旅客

【睡個覺也要被獵】奴才化解黑貓偷襲 反應快到讓人心疼...

國際熱門新聞

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

短裙女硬坐「車禍骨折奈良鹿」挨轟

失蹤近1年　美核實驗室科學家遺體尋獲

川普對伊朗動武權力被限制！　美眾院決議通過

北韓歡樂組標準曝！全裸讓男醫檢查是否處女

快訊／以色列與黎巴嫩同意停火！　前提條件曝光

中東情勢升溫　美股收黑620點

SpaceX擬定IPO價格135美元！　市值1.77兆美金超越特斯拉

周星馳拋震撼彈！　進軍AI成「娛樂圈黃仁勳」

炸出火球　科威特機場遭伊朗攻擊瞬間

韓選舉結果出爐！在野黨「選情崩盤」保首爾

馬斯克時薪1.13億台幣！　超過125國整年GDP

50年來最嚴重短缺！日本驚爆「1水果」恐從餐桌消失

美媒：台灣入列10%關稅有機會下修

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

獨／牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎天真送父

快訊／飆股落難！　新纖、鴻名「抓去關」雙雙摜跌停

快訊／12檔飆股「抓去關」　群創、彩晶明起處置到6／17

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

驚悚現場曝光！　郵局員工「頭、胸遭砍10刀」全身血慘死

快訊／「太陽花女王」遭美遣返！預計今傍晚抵台

恐怖殺人畫面！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

快訊／謝震廷遭通緝道歉了！　急赴警局自首：犯下低級錯誤

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

台中知名火鍋突倒閉！老闆夫妻疑捲數億跑路

AI教父愛上台味！黃仁勳北流辦桌犒賞員工

她買2張台積電放27年　獲利破1222萬

網傳冷氣省電3怪招「全踩雷」

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

更多

最夯影音

更多
兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議

兄弟捕手陳統恩一球出局難掩懊惱　休息室球棒砸地敲牆引熱議
台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

台北COMPUTEX無人機大秀12分鐘！　超震撼排出台灣閃亮夜空

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

黃仁勳逛鴻海攤位大啖紅豆餅　喜提「娃包」背身上讚：水！

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

選彰化縣長夢碎！　蔡壁如：不會退黨也不會離開彰化

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

天使貓主動露肚肚　乖巧模樣讓網友羨慕

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面