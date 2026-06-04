認了與川普「戰術分歧」　納坦雅胡仍不排除恢復軍事行動

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3日坦承，與美國總統川普確實存在戰略上的分歧，但強調2人在主要議題上，意見仍然高度一致。他還表示，若有需要，美國與以色列將對伊朗「恢復軍事行動」。

與川普大吵？他坦承有分歧

納坦雅胡接受CNBC專訪時透露，他與川普幾乎每2天就會通話一次。儘管本週稍早的通話確實出現緊張氣氛，因為雙方出現「戰術上的分歧」，但2人在核心目標上仍高度一致。

他說，「就像最模範的家庭一樣，我們有時也會有這些戰術上的分歧，但我們總能找到解決辦法，並以真正好朋友的方式解決問題。」

恢復軍事行動？納坦雅胡洩時機

被問及是否真與伊朗達成停火時，納坦雅胡回應，「我認為現正進行一場戰術上的博弈。」伊朗肯定知道川普說過的話，也就是「如果有必要，將全面恢復軍事行動。這是總統的決定，以色列已準備好，美軍也已準備好。」

但如果局勢升溫，他將把決策權交由川普掌握。

被問及他認為停火協議應該包含的內容時，納坦雅胡罕見給出開放性答案，「戰爭應該如何收場，仍是一個懸而未決的問題」。

預言德黑蘭崩潰 裂縫悄擴大蔓延

納坦雅胡認為，伊朗政權已被「嚴重削弱」，儘管他並未給出時程，但預言德黑蘭終將崩潰。

納坦雅胡以1989年羅馬尼亞革命與柏林圍牆倒塌為例說明，「沒有人預料到，但它就是發生了。為什麼呢？因為裂縫早在地下蔓延」。他認為，伊朗內部也存在巨大裂縫，而且終將導致政權垮台。屆時，以色列將盡力協助伊朗人民推翻政權。