印度旅館大火21死！民眾跳樓逃生　夫妻緊緊相擁亡

▲印度旅館3日發生火災，至少21人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一家旅館3日發生大火造成至少21人罹難，其中10多人是外籍人士，是該國首都2022年以來發生的最嚴重火災之一。火災發生當下火光衝天、濃煙滾滾，當地民眾趕來救援，拿著床墊、被子鋪在地上為跳樓逃生的群眾提供緩衝，其中一人透露，有在洗手間發現一對夫妻的遺體，兩人緊緊相擁。

BBC、路透等報導，這起火災發生在當地住宿加早餐型（B&B）旅館，主要客群是附近一間私立醫院的病患與家屬。儘管完整死亡名單尚未公布，也沒有正式確認罹難者身分，但據信大部分罹難者為外籍人士，包括來自南亞和非洲國家者，他們是赴印度就醫或陪同親屬接受治療。

▲這起火災發生在當地住宿加早餐型（B&B）旅館。（圖／路透）

火舌狂燒！民眾跳樓逃生 夫妻緊擁亡

火災發生時究竟有多少人在大樓內並不清楚，已知逾40人獲救送醫。根據社群媒體流傳的影片，大火從建築物內竄出火舌，民眾紛紛聚集在附近；新聞頻道畫面可見建築外牆嚴重燒焦，緊急救援人員趕抵現場。目擊者與當地居民描述，他們進入建築後發現許多人已失去意識，有人躺在床下，也有人倒在浴室裡。

▲▼火災發生時究竟有多少人在大樓內並不清楚，已知逾40人獲救送醫。（圖／達志影像／美聯社）

有商家老闆把被子鋪在地面上，為試圖跳樓逃生的人提供緩衝，他稱，有數人從高樓層跳下，部分的人生還。另有目擊者表示，他對多名失去意識的傷者進行CPR，成功救回其中幾人。住在附近的瓦西姆是最早抵達現場的救援者之一，他稱，他在洗手間發現一對夫婦的遺體，兩人緊緊相擁。

當局調查旅館是否合法

消防官員稱火勢很快就被控制下來，起火原因目前仍在調查中。根據當地官員庫瑪的說法，大樓的一樓是間餐廳，這場火災很可能與餐廳有關。

德里部長蘇德（Ashish Sood）表示，當局正調查該建築是否持有合法旅館經營許可，凡被查出違規的相關責任人都將面臨刑事追究。

總理莫迪（Narendra Modi）已對這起事件表達哀悼，並宣布將向罹難者家屬提供20萬盧比（約新台幣6.6萬元）賠償金，傷者則可獲得5萬盧比。