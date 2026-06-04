26年懸案！無名女屍「攔腰斬斷」陳屍停車場　DNA終於找到她身分

▲透過DNA技術，FBI證實死者是16歲少女蒂芬妮・布萊德利。（圖／翻攝薩福克郡地方檢察官辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國麻州一樁26年懸案出現重大突破，當局3日宣布透過DNA鑑定及調查性基因族譜技術，成功確認一具無名女屍身分是16歲少女蒂芬妮・布萊德利（Tiffany Bradley）。

停車場發現女屍 已逮嫌犯卻不知死者是誰

CBS報導，2000年11月13日，警方在麻州退伍軍人長照與醫療機構「切爾西士兵之家」（Chelsea Soldiers' Home）停車場，發現一具身分不明的殘缺女性遺體。

薩福克郡（Suffolk County）地方檢察官海頓（Kevin Hayden）表示，「不幸的是，她的遺體被攔腰斬斷，沒有頭部與雙手」，現場情況令人震驚。

警方循線逮捕凶嫌麥科洛姆（Eugene McCollom），此人坦承將死者頭顱等部位埋於納漢特海灘（Nahant Beach），隨後因謀殺罪被判處終身監禁。

不過，警方26年來始終無法查明死者身分，直到聯邦調查局（FBI）藉調查性基因族譜技術找到受害者的兄弟，才終於真相大白。

麻州州警指揮官諾布爾（Geoffrey Noble）坦言，「我們等待這一天已經很久。這起案件極為罕見，因為我們率先查到凶嫌的名字，卻遲遲無法得知受害人是誰。」

當年就被通報失蹤 家屬時隔26年帶她回家

事實上，受害者家屬當年就曾向賓州警方通報失蹤。調查人員相信，蒂芬妮・布萊德利剛抵達波士頓，就成為人口販賣的受害者，在遇見凶嫌不久後就遭殺害。

親屬威金斯（Shakirah Wiggins）透露，蒂芬妮最後一通電話聲音顫抖地說「我等一下再打給你，我要走了」，此後再無音訊。姑姑珍妮特（Janet Bradley-Knight）含淚感謝當局，「謝謝你們讓我們能把她平安帶回家。」