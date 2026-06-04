腥味炸滿辦公室！不滿同事「微波爐加熱魚」　美警氣到掏槍遭開除

▲微波爐使用問題，在南卡州一間警察局引爆衝突。（圖／達志示意圖）

記者吳美依／綜合報導

美國南卡州46歲警探德比亞斯（Michael Debiase）因不滿同事在辦公室微波爐「加熱魚」產生的異味，竟拔出佩槍指著對方，導致他立刻遭到開除，並且面臨重罪指控。

微波爐加熱魚 警局爆衝突

ABC引述逮捕令內容報導，此事件5月30日發生在默特爾比奇（Myrtle Beach）警察局。

德比亞斯不滿另一名員警「用微波爐加熱魚，導致辦公室充斥異味」，與對方在簡報室爆發激烈衝突。過程中，他竟拔出警局統一配發的手槍，直指對方。

立刻停職丟工作 面臨重罪指控

南卡州執法單位與警方紀律單位介入調查後，德比亞斯立刻被停職，並且於本月2日被捕，面臨持槍指向他人的重罪指控。根據南卡州法律，不論槍枝是否上膛，持槍指向他人均屬違法。

不過，目前尚不清楚當時槍枝是否上膛，相關單位也未公布在微波爐加熱魚的員警姓名。

德比亞斯目前被關押在霍里郡（Horry County）拘留中心，2日聽證會上法官將保釋金訂為5000美元（約新台幣15.7萬元），下次開庭日期定於8月14日。

警局聲明指出，警方專業標準辦公室調查發現「多項違反政策的行為」，已與德比亞斯終止僱傭關係，「此事件不代表本局男女員警每日展現的核心價值，但確實彰顯我們對問責的承諾，以及解決未達標準行為的決心。」