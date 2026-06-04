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身綁炸彈闖辦公室！美退役軍人「挾持10人質」　FBI攻堅擊斃

▲▼美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）人質挾持案，嫌犯與警方僵持16小時之後，在聯邦調查局（FBI）攻堅行動中被擊斃，所有人質平安獲救。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝克斯菲爾德挾持案，警方與FBI大規模出動。嫌犯已被擊斃，人質全數平安獲救。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州男子薩爾斯-哈里斯（Anthony Scott Searles-Harris）闖入一棟辦公大樓挾持10名員工，並宣稱在自己與部分人質身上綁有炸彈，與警方僵持16小時之後，在聯邦調查局（FBI）攻堅行動中被擊斃，所有人質平安獲救。

驚魂16小時　FBI攻堅擊斃嫌犯

《美聯社》報導，2日下午，嫌犯攜帶炸彈闖入貝克斯菲爾德（Bakersfield）市中心一棟4層辦公大樓，挾持克恩郡教育總監辦公室（Kern County Superintendent of Schools）員工，並將自己與人質封鎖在2樓。

當局獲報抵達現場後，疏散整棟大樓的人員與附近的市政廳及警察總部。警方危機談判小組成功讓對方釋放2名人質，但接下來雙方持續僵持。

直到3日凌晨4時20分許，FBI展開攻堅，並將薩爾斯-哈里斯當場擊斃，其餘8名人質全數獲救，而且並未受傷。

▲▼美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）人質挾持案，嫌犯與警方僵持16小時之後，在聯邦調查局（FBI）攻堅行動中被擊斃，所有人質平安獲救。（圖／達志影像／美聯社）

嫌犯來歷曝光　犯案細節不明

調查顯示，41歲的薩爾斯-哈里斯為美國陸軍退役軍人，2007年因擅離職守遭不名譽退伍，2014年因性侵14歲以下兒童被定罪，2018年出獄後登記為性罪犯。他曾向法院提交一份防止家暴的請願書，2009年起涉入離婚訴訟與1個孩子的監護權官司。

前辯護律師雷維洛（Arturo Revelo）形容，薩爾斯-哈里斯精神狀態不穩定，並且認為政府正在追捕自己。

警察局助理局長布萊克摩爾（Jeremy Blakemore）指出，嫌犯部分訴求與其舊案有關，生前曾拍片堅稱自己在性侵案件中是無辜的，但當局沒有計畫針對其無罪說法進行調查。

當局拒絕透露決定攻堅的契機和過程，外界尚不清楚嫌犯為何選擇該辦公室犯案。

▲▼美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）人質挾持案，嫌犯與警方僵持16小時之後，在聯邦調查局（FBI）攻堅行動中被擊斃，所有人質平安獲救。（圖／達志影像／美聯社）

FBI大動員　10人遭挾持平安落幕

FBI出動逾百名人員參與行動，包括2支特警隊、爆裂物技術人員及危機談判小組，更從東岸緊急調派人質救援隊馳援。布萊克摩爾在記者會上表示，「整個夜晚，家屬們都不確定能否再見到他們，我們非常感謝這樣的結果。」

克恩郡教育總監門迪布魯（John Mendiburu）也肯定「員工在這16小時的磨難中展現出的沉著冷靜，令人肅然起敬。」

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