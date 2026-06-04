強風吹翻「充氣城堡」飛上天！3歲女童遭甩飛慘死　11人重摔在地

記者王佩翊／編譯

加拿大蒙特婁（Montreal）一座公園在舉辦教會活動時，特地設置充氣城堡供來參加活動的小朋友玩，怎知卻突然颳起一陣時速高達50公里的致命強風，當場將這座巨大的充氣城堡「連根拔起」捲入高空。當時在裡面玩耍的多名兒童也跟著被拋飛重摔在地，導致一名年僅3歲的女童因傷勢過重不幸慘死，另有11人分別受到輕重傷。

根據《鏡報》報導，加拿大蒙特婁西南部拉薩爾（LaSalle）地區一家教會5月31日租用「歐雷特公園（Parc Ouellet）」舉辦盛大的派對，現場設置了多個活動帳篷以及最受小朋友歡迎的巨型充氣城堡（Bouncy Castle）。不料到了下午，當地的天氣突然驟變，現場無預警狂颳起時速高達50公里（約每小時31英里）的劇烈陣風。

由於充氣城堡受風面積巨大，這陣強風猶如隱形巨手，瞬間將沉重的充氣城堡與旁邊的帳篷吹到空中。巨大衝擊力導致正在城堡內跑跳玩耍的孩童們頓時被甩飛，重摔落地。這起事故最終造成1名3歲女童不幸喪生、11人受傷，其中6人傷勢嚴重被緊急送往醫院搶救。

魁北克一家充氣城堡租賃公司的老闆凱西·丹尼斯（Cathy Denis）接受媒體訪問時直言，這根本是「可以預防的悲劇」。凱西透露，充氣設施因為內部充滿氣體，表面積極大，一旦遇到突如其來的強風，即使在安裝時有按照標準進行打地釘，依然極其脆弱。

她強調，在業界的常規安全標準中，只要氣象預報顯示風速超過每小時38公里（24英里），就絕對被禁止安裝或營運充氣城堡。而事發當時的風速高達50公里，遠遠超過安全紅線，主辦單位或操作人員卻未及時洩氣停用，明顯存在人為疏失。

目前，當地法醫馬丁·拉查斯（Martine Lachance）已正式接手此案，將全面徹查這起意外的確切原因與責任歸屬。加拿大衛生部（Health Canada）也緊急對外發表聲明，嚴厲警告所有充氣設施的營運商，必須將設施牢牢地固定在地面上，嚴防翻覆。