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失蹤近1年！　美國核實驗室女科學家遺體尋獲

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe、臉書）

▲美國科學家卡西亞斯最後一次被人看見是在2025年6月26日。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者詹雅婷／綜合報導

美國核實驗室科學家卡西亞斯（Melissa Casias）去年6月離奇失蹤，時隔近一年遺體終於尋獲，地點位置在新墨西哥州卡森國家森林，據傳她的頭骨有槍傷，且身旁留有一把槍。目前她的死因尚未確定，調查仍在進行中，但私家偵探堅信，此案涉及他殺。

在核實驗室工作　失蹤前清除手機資料

紐約郵報報導，卡西亞斯生前在洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）上班，擔任行政助理，已知這間實驗室與美國核武研究密切相關。在失蹤當天，據信她先送丈夫馬克（Mark）到實驗室之後，宣稱忘記帶工作證必須回家一趟，並告訴女兒打算在家工作；女兒席拉（Sierra）宣稱，當時媽媽看起來很正常。

卡西亞斯最後一次被人看到是在當地下午2時20分左右，獨自沿著518號州道向東行走。已知她當時清空手機所有紀錄，把手機與身分證件全都留在家中，據信事發當天她有與丈夫馬克因電子煙發生爭執。受家屬委託調查此案的前兇殺案偵探麥克納利（Thomas McNally）推測，卡西亞斯失蹤時可能正在躲避某人。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe、臉書）

▲時隔近一年，卡西亞斯遺體尋獲，陳屍卡森國家森林。（圖／翻攝自臉書／Find Melissa Mondragon Casias）

時隔近一年，有民眾在卡森國家森林發現人類遺體。經確認比對之後發現，死者就是卡西亞斯，且她的遺體附近擺著一把槍。麥克納利表示，儘管遺體在森林中腐爛多時，卻沒有任何遭動物侵擾或破壞的痕跡，強烈認為此案涉及他殺。

科學家接連失蹤　川普承諾調查

根據先前報導，自2022年以來，美國有11名科學家接連離奇失蹤或死亡，這些人的背景與核子科學與太空研究或是不明飛行物（UFO）研究有關。美國總統川普已經承諾會進行調查。

前洛薩拉摩斯國家實驗所79歲員工查維斯（Anthony Chavez）2025年5月4日徒步離家後就此人間蒸發，距卡西亞斯失蹤案僅早了7周。60歲航太工程師芮沙（Monica Reza）曾任美國太空總署實驗室材料加工組主任，2025年6月在洛杉磯一處森林健行時失蹤。48歲政府承包商賈西亞（Steven Garcia）同年8月28日帶著槍、未攜帶任何證件離家後失聯。

此外，68歲退役空軍將領麥卡斯蘭（William Neil McCasland）曾參與五角大廈多項先進航太研究計畫，但在2月27日離開住所後便再無音訊，聯邦調查局已介入搜尋。

另外，還有6人在2022至2026年間去世，且都在科學研究領域扮演關鍵角色，分別是希克斯（Michael David Hicks，死因不明）、麥瓦德（Frank Maiwald，死因不明）、羅瑞洛（Nuno Loureiro，遭槍擊身亡）、湯瑪斯（Jason Thomas）、艾斯克瑞吉（Amy Eskridge）及葛里爾麥爾（Carl Grillmair，遭槍擊身亡）。

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