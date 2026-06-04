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金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」　專注聆聽報告等接班

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲2022年11月，金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的女兒金主愛，今年公開活動次數明顯增加，且形象明顯轉變。從3年前首次亮相時展現的天真笑容、到如今以「領導人女兒」之姿頻繁陪同金正恩視察軍事與經濟設施，表情嚴肅穩重，且聆聽幹部報告、遵守正式禮儀。專家分析，這顯示北韓正逐步塑造其「接班人」形象，持續進行培養與訓練。

根據韓媒《News1》，北韓黨務機關報《勞動新聞》最近公開金正恩父女5月31日前往新義州溫室綜合農場視察的相片，久未露面的金主愛也現身。報導指出，金正恩當天視察各類水耕與土耕溫室、試驗栽培設施，了解農場生產及蔬菜科學研究狀況，至於金主愛則全程在旁聆聽。

▲▼金主愛5月31日陪同父親金正恩前往新義州溫室農場視察。（圖／達志影像）

▲▼金主愛5月31日陪同父親金正恩前往新義州溫室農場視察。（圖／達志影像）

▲▼金主愛5月31日陪同父親金正恩前往新義州溫室農場視察。（圖／達志影像）

然而，金主愛這次展現出與過去不同的形象。過去她陪父親出席活動時，經常穿著與金正恩風格相近的服裝，但這次則身穿與北韓高階幹部類似的深藍色套裝，反觀金正恩則身穿白色外套、黑色長褲與草帽，兩人造型刻意區隔。

從官媒公開的照片也能看出，金主愛在菜園聽取簡報時神情專注、表情嚴肅，即便是在油菜花田散步等氣氛較為輕鬆的場合，也未見過去時常出現的燦爛笑容，而是維持沉穩冷靜的神態。此外，她與金正恩並肩行走時，也刻意保持一定距離，引發外界關注。

▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛坐在指揮中心以視訊指導新型驅逐艦「崔賢號」試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛出席閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，當金主愛2022年首次曝光時，北韓媒體主要呈現她天真活潑的一面，強調她是受到父親疼愛的「小女兒」。然而近年來，官方發布的照片逐漸轉向突顯其權威與領導人氣質，甚至出現金主愛站在金正恩前方，或臉部被置於畫面中心位置的構圖。

金主愛的公開活動禮遇也愈趨正式。過去，她在活動場合偶爾會展現較為自由的一面，但近期出席活動時，明顯遵循更嚴格的禮儀規範。外界認為，她可能已進入更系統化的接班人培養階段，而非單純陪同父親出席活動。

▲▼金正恩、李雪主、金主愛、心腹趙甬元、外務相崔善姬等人出席觀禮閱兵。（圖／路透）

▲金正恩、李雪主、金主愛、心腹趙甬元、外務相崔善姬等人出席觀禮閱兵。（圖／路透）

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，北韓官方公開的照片都是經過精心挑選後才刊登，因此金主愛勢必已意識到自己被賦予的身分與角色。他指出，「雖然照片看不出來，但很可能有人持續針對她的表情、站位與動線進行細部指導」，認為金主愛至今仍正接受接班人教育訓練。

從公開活動次數來看，金主愛的曝光頻率也持續攀升。統計顯示，她2024年公開活動共有13次，2025年增加至17次，而2026年截至5月底已達15次，涵蓋軍事試射、閱兵、住宅建設竣工典禮、軍工廠視察及重要紀念活動等多項場合，顯示其在北韓權力核心的存在感持續提高。

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