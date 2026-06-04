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韓選舉結果出爐！在野黨「雪崩失守」戒嚴陰影發酵　首爾死亡逆轉

▲▼國民力量候選人吳世勳以些微差距成功翻盤，第5度當選首爾市長。（圖／達志影像）

▲國民力量候選人吳世勳以些微差距成功翻盤，第5度當選首爾市長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（3）日實施第9屆全國性地方選舉，針對廣域級市長、道知事、市長、郡守、區廳長、教育監以及部分選區國會議員補選進行投票。如今，開票結果出爐，執政黨共同民主黨雪恥、在16個行政區一舉拿下12席；至於國民力量受「尹錫悅戒嚴」影響，僅拿下4席，吳世勳以些微差距驚險翻盤，第5度當選首爾市長。

根據《韓聯社》，今（4）日為南韓總統李在明就職滿一周年，此次地方選舉被視為檢視過去一年執政滿意度的期中考，儘管在經過首爾14個投票所「投票用紙不足」等事態影響，南韓地方選舉仍成功完成開票，在16席廣域團體長（廣域市長、道知事），共同民主黨拿下12席，秋美愛當選京畿道知事，成為首位廣域團體女性首長。

▲▼南韓法務部長秋美愛，被爆疑似過去利用黨代表職權，為服兵役中的兒子請長假（圖／達志影像）

▲南韓前法務部長秋美愛，成功當選京畿道知事。（資料照／達志影像）

在首爾市長選戰，共同民主黨「雖敗猶榮」，該黨候選人鄭愿伍（48.13%，250萬票）最後以5.3萬票的些微差距，遭到國民力量的吳世勳（49.15%，256萬票）逆轉戰局，而吳世勳則是成功第5度當選首爾市長。

國民力量雖然一路慘敗，但是經過前總統李明博、朴槿惠助選拜票加持，成功守住首都首爾，以及被視為傳統票倉的大邱市、慶尚北道、慶尚南道。不過，地方選舉結果大洗牌，在經歷「尹錫悅戒嚴」後，國民力量被迫將行政（總統）、立法（國會議員）、地方權力拱手讓給共同民主黨，包括黨代表張東赫等黨高層恐被迫承擔敗選責任。

▼南韓前經濟副總理秋慶鎬當選大邱市長。（圖／達志影像）

▲▼南韓前經濟副總理秋慶鎬當選大邱市長。（圖／達志影像）▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明、院內代表朴贊大。（圖／達志影像／newscom）

▲2025年，時任共同民主黨黨代表李在明、院內代表朴贊大。（資料照／達志影像／newscom）

曾經在尹錫悅政府擔任經濟副總理的秋慶鎬，此次成功當選大邱市長。至於在「尹錫悅戒嚴」事態，成功指揮國會停止戒嚴、通過尹錫悅彈劾案的時任共同民主黨院內代表朴贊大，則是在此次地方選舉中當選仁川市長。

據悉，在經歷尹錫悅戒嚴與彈劾政局，朴贊大曾代理共同民主黨黨代表，在大選時弭平黨內矛盾，成功協助李在明入主青瓦台。

在總共227席基礎團體長（市長、郡守、區廳長）當中，共同民主黨拿下119席、國民力量95席、祖國革新黨2席、無黨籍11席。

▼南韓在野黨國民力量前黨代表韓東勳，因涉操縱輿論，慘遭黨中央祭出除名處分。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓在野黨國民力量前黨代表韓東勳，因涉操縱輿論，慘遭黨中央祭出除名處分。（圖／達志影像／newscom）▲▼共同民主黨鄭清來、河丁友走訪釜山龜浦市場，要求女童開口叫歐巴。（圖／翻攝自臉書）

▲共同民主黨鄭清來、河丁友走訪釜山龜浦市場，要求女童開口叫歐巴。（圖／翻攝自臉書）

另外，在改選或補選的14席國會議員當中，共同民主黨拿下9席、國民力量則拿下4席。其中，韓東勳（國民力量前黨代表）、曹國（文在寅政府時期法務部長、現祖國革新黨黨代表）、宋永吉（前共同民主黨黨代表）的選情備受關注。

以無黨籍身分參選的韓東勳，以1392票的極些微差距，在釜山市北區甲選區當中，成功擊敗共同民主黨候選人河丁友。據悉，河丁友曾擔任李在明政府總統秘書室AI未來企畫首席秘書官，然而在掃街拜票時，卻因要求女童喊自己「歐巴」（오빠，韓語「哥哥」之意）而惹議。

▼祖國革新黨黨代表曹國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼韓國祖國革新黨黨魁曹國。（圖／達志影像／美聯社）▲▼2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長時，和時任青瓦台民政首席曹國談笑風生。（圖／達志影像）

▲2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長時，和時任青瓦台民政首席曹國談笑風生。（圖／達志影像）

至於曹國，過去在文在寅政府時期，曾獲文先後提名為青瓦台民政首席與法務部長，盼執行司法改革，不過最後卻因涉嫌介入女兒大學推甄而慘澹下台。在此次國會議員改選，曹國出戰京畿道平澤市乙選區，然而身為進步派陣營，卻未能與共同民主黨候選人金勇男完成整合，兩人甚至互撕，最後雙雙敗給保守派陣營（國民力量）候選人俞義東。

　以下為各廣域級市長、道知事競選名單（藍色為共同民主黨、紅色為國民力量當選人置前並劃粗體

首爾特別市：吳世勳（第5度當選）、鄭愿伍
全南光州統合特別市（原為全羅南道、光州廣域市）：閔炯培李貞鉉
釜山廣域市：田載秀朴亨埈（連任失敗）
大邱廣域市：秋慶鎬（尹錫悅政府時期經濟副總理）、金富謙（文在寅政府時期國務總理）
仁川廣域市：朴贊大（前共同民主黨院內代表）、劉正福（連任失敗）
大田廣域市：許泰鋌（第12任市長）、李莊雨（連任失敗）
蔚山廣域市：金相旭（從國民力量跳槽，前國會議員）、金斗謙（連任失敗）
世宗特別自治市：趙祥鎬崔旼鎬（連任失敗）
京畿道：秋美愛（文在寅政府時期法務部長）、梁香子
江原特別自治道：禹相虎（前國會議員）、金鎮台（連任失敗）
忠清北道：愼鏞漢金榮煥（連任失敗）
忠清南道：朴洙賢（前國會議員、共同民主黨首席發言人）、金泰欽（連任失敗）
全北特別自治道（全羅北道）：李源澤、金寬永（遭共同民主黨除名，無黨籍，連任失敗）
慶尚北道：李喆雨（連任成功）、吳仲基
慶尚南道：朴完洙（連任成功）、金慶洙
濟州特別自治道：魏勝坤文盛裕

▼南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

▲▼南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

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