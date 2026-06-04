金正恩視察核設施！強調「核武能力」發展倍增　憂蓋濃縮鈾新工廠

▲北韓最高領導人金正恩，3日前往核物質生產設施進行視察指導。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩視察新投入運作的核物質生產工廠，重申擴展核武戰力的決心。他宣稱，過去5年以來，北韓武器級核物質產能已超越原有水準的2倍，未來還將持續增加核物質產能與核彈頭數量。儘管工廠位置尚未公開，但南韓專家分析，該核設施有可能是平安北道寧邊新建的濃縮鈾工廠。

根據北韓官媒《朝中社》今（4）日報導，金正恩在朝鮮勞動黨中央委員會軍需工業部與核武器研究所高層陪同下，前往新啟用的核物質生產工廠視察指導，監督採用更精密技術的新生產流程，了解生產指標與未來計畫。

金正恩表示，在朝鮮勞動黨第8屆中央委員會直接領導下，北韓過去5年推動核武力量強化路線，武器級核物質產能已達到「超越過去2倍以上的水準」。他進一步透露，朝鮮勞動黨第9次全國代表大會已制定新的5年核武發展計畫，決定擴大核物質生產能力，持續增加核武器保有數量。

金正恩還將核武定位為國家安全的重要保障，稱北韓必須面對與「最兇惡敵對勢力」的長期對抗，因此有必要持續、快速且大規模擴充核戰爭嚇阻力量，並再次強調將徹底行使核武國家的地位。

報導提到，北韓當天還召開與核武發展相關的重要會議。金正恩表示，已更新核活動相關的重要數據，確立未來大規模強化國家核武力量的執行順序與保障措施，形容這是提升核能力的重要轉捩點。

在外界盛傳中國國家主席習近平可能訪問北韓之際，金正恩此時公開視察核設施，被認為具有向外界展現核武實力、進一步鞏固北韓「擁核國家」地位的政治意涵。

不過，《朝中社》並未公開該工廠的具體位置與生產規模。南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）分析，國際原子能總署（IAEA）先前評估，北韓2024年在寧邊興建的新濃縮鈾設施近期已完工，因此此次公開的新工廠，很可能就是寧邊園區內新落成並開始運作的濃縮鈾建築。

根據《韓聯社》，目前外界已知北韓濃縮鈾設施主要分布於平安北道寧邊、南浦市降仙、平安北道龜城。然而專家也認為，這座工廠仍有可能位於龜城，甚至不排除是尚未被掌握的第4處濃縮鈾設施。

從北韓公開照片來看，廠房內密集排列大量圓筒狀離心機。韓國國防安保論壇（KODEF）事務總長申鍾宇分析，雖然新設施面積較過去公開的廠房還要小，但離心機數量可能相近，且中央管線配置明顯不同，顯示北韓試圖提高鈾濃縮過程的精密控制能力與整體效率。

此外，照片中會議室桌面上的大型資料雖遭模糊處理，但研判可能與濃縮鈾核彈或核彈頭設計圖有關。

南韓聯合參謀本部則表示，已確認北韓此次公開的是濃縮鈾設施，目前正攜手美國情報單位持續密切監控北韓核設施相關動向。