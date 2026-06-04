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死亡率50%！民主剛果「伊波拉狂燒」罕見毒株無疫苗　10國被點名

▲▼目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

▲目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

非洲剛果民主共和國東部伊波拉病毒持續蔓延，如今巴西、義大利更接連出現可疑病例，疫情疑似衝出非洲。值得注意的是，這起5月在民主剛果伊圖里省爆發的第17波伊波拉疫情，是由罕見的「本迪布焦型」（Bundibugyo）病毒株引起，不但沒有疫苗也沒有特效藥。

此次伊波拉截至6月2日已在剛果民主共和國累計逾1100例疑似病例、282人確診、42人死亡，被列為史上第三大伊波拉疫情。世界衛生組織（WHO）已將疫情風險等級上調至「極高」。

護士首例疑似患者病發身亡

根據《路透社》報導，民主剛果衛生部長Samuel-Roger Kamba於5月15日正式確認疫情，隔日死亡人數已攀升至至少80人，疑似病例達246例。衛生部指出，疑似首例患者是一名在布尼亞福音醫療中心（Evangelical Medical Centre）工作的護士，她在出現發燒、出血、嘔吐及嚴重虛弱等症狀後不治身亡。

鄰國烏干達也在同月15日通報一起境外移入確診病例，該名患者已經過世，截至目前烏干達共計9例確診、1人死亡。

罕見病毒株讓現有疫苗失效

民主剛果病毒學家Jean-Jacques Muyembe指出，過去16次伊波拉疫情中，有15次都是由薩伊型（Zaire）病毒株所引發，然而本次肆虐卻是「本迪布焦型（Bundibugyo）毒株」。

根據我國衛福部疾管署資料，伊波拉病毒屬是線狀病毒科（Filoviridae），共有5種病毒，本迪布焦（Bundibugyo）、薩伊（Zaire）、蘇丹（Sudan）等3種都曾在非洲造成大規模疫情。

就致死率而言，薩伊型高達50%至90%，蘇丹型約41%至65%，而本迪布焦型過去的致死率約落在30%至50%之間。但目前獲准使用的伊波拉疫苗主要針對薩伊型設計，對本迪布焦型病毒的防護效果相當有限。

BBC也指出，本迪布焦型病毒株迄今尚無任何獲批准的疫苗或專屬治療藥物，臨床上只能依賴「支持性療法」，也就是控制疼痛、補充水分與營養，並處理繼發性感染，愈早介入治療，存活機率相對愈高。

▲▼剛果民主共和國（民主剛果）一處伊波拉治療中心冒出火焰和濃煙，病床全被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲剛果民主共和國一處伊波拉治療中心冒出火焰和濃煙，病床全被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

武裝衝突讓防疫雪上加霜

本次疫情高度集中於伊圖里省的布尼亞（Bunia）、蒙格瓦盧（Mongwalu）及魯安帕拉（Rwampara）等地，這些區域採礦業發達、商業往來密切、勞動人口流動頻繁，且緊鄰烏干達與南蘇丹邊境，天然條件已使病毒跨境傳播風險大幅提高。

更棘手的是，伊圖里省目前深陷武裝衝突，部分地區根本無法安全進入，醫療設施受損嚴重，醫護人力嚴重不足，大批民眾被迫流離失所。多重因素疊加，讓這場疫情的防控工作面臨前所未有的挑戰。

巴西義大利相繼出現疑似病例

就在非洲疫情持續擴大之際，病毒疑似已經衝出非洲。BBC於5月31日報導，聖保羅與里約熱內盧各出現一名疑似伊波拉病毒感染者，巴西衛生部門正密切監測。其中聖保羅州一名37歲男子自民主剛果返國後出現發燒等症狀，已收治隔離，腦膜炎檢測結果呈陽性，病情較為嚴重；里約則是一名曾赴烏干達的比利時籍男子，並確診感染瘧疾。

在此之前，義大利薩丁尼亞島（Sardinia）首府卡利亞里（Cagliari）也通報一名自民主剛果返國後出現症狀的患者正住院治療，當局已依疑似病例程序啟動防疫應變。

10國列入風險名單 莫德納加速投入研發

《法新社》報導，面對疫情持續蔓延，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人Jean Kaseya公開示警，點名安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞及尚比亞等10個國家，均面臨伊波拉疫情擴散的潛在威脅。

與此同時，《路透社》6月1日報導，全球衛生組織「流行病防範創新聯盟」（CEPI）宣布將提供約6000萬美元（約新台幣18億元）資金，資助莫德納（Moderna）及另外2個研究機構，全力加速針對本迪布焦型病毒的疫苗研發工作。

CEPI執行長海契特（Richard Hatchett）表示，相關疫苗有望在數個月內完成臨床試驗準備，未來問世後「應有助於啟動採購與全面接種計畫的討論」。

疫苗研發充滿變數 後勤挑戰才是真正考驗

海契特坦言，疫苗研發本身存在高度不確定性，而剛果東部惡化的安全局勢，更將使臨床試驗的推進更加複雜。他也提醒，即便疫苗順利問世，如何確保藥物真正送到有需要的人手中，才是下一個更嚴峻的關卡。

他以2018年至2020年剛果東部薩伊型伊波拉疫情為例指出，當時共使用約30萬劑Ervebo疫苗，才終於成功壓制疫情。換言之，本迪布焦型疫苗若成功研發，後續仍須建立完整的生產能力、採購資金來源、冷鏈運輸體系、接種計畫以及國際協調機制，才能真正發揮防疫效果。

 
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