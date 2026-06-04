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韓選舉「投票用紙不足」！右派夜襲中選會抗議　在野黨喊選舉無效

▲▼南韓首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

▲南韓首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（3）日實施第9屆全國性地方選舉，針對廣域級市長、道知事、市長、郡守、區長、教育監以及部分選區國會議員補選進行投票，豈料卻首度爆發「投票用紙不足」事態，光是首爾就有14間投票所缺乏足夠的投票用紙。對此，保守派網紅與民眾前往中央選舉委員會（中選會）抗議，中選會也正式道歉，強調不影響選舉。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾市松坡區、江南區、廣津區等14間投票所缺乏足夠的投票用紙，其中最具代表性的便是位於首爾市松坡區蠶室7洞的第2投票所，由於投票率超出中選會預期，導致部分選民無法領取選票，使得投票結束時間從原本規定的晚間6時延後至晚間10時。

▲▼針對「缺乏足夠投票用紙」離譜事態，極端保守派群眾包圍抗議。（圖／達志影像）

▲▼針對「缺乏足夠投票用紙」離譜事態，極端保守派群眾包圍抗議。（圖／達志影像）

▲▼針對「缺乏足夠投票用紙」離譜事態，極端保守派群眾包圍抗議。（圖／達志影像）

選民聚集在投票所前大喊，「選舉舞弊」、「中斷開票」、「選舉無效」、「解散中選會」，同時阻止中選會派人搬出投票箱，部分人士甚至闖入警備哨所佔位，或是徹夜坐在社區公寓大樓的玄關和樓梯、花圃，現場滿地都是菸蒂、飲料瓶罐等垃圾，整場對峙持續至今（4）日上午通勤時段。中選會預估，該投票所無法搬出的投票箱，約有2000張選票。

4日凌晨3時40分，代表保守派陣營的前國務總理黃教安更是前往現場，鼓動保守派選民們的情緒。

另一方面，代表極端保守派陣營的韓國史講師全一路（전한길，意譯，本名為全裕錧）更趁著4日凌晨深夜時分，率領著數百名示威群眾前往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會（中選會）大門前，主張「選舉無效」。經警方估算，現場人數最多時達1200人。示威群眾要求警方撤離巴士，同時辱罵警察，警民衝突一觸即發。

▲▼首爾極端保守派群眾喊著「作票」、「選舉舞弊」、「中斷開票」、「詐欺投票」。（圖／路透）

▲首爾極端保守派群眾喊著「作票」、「選舉舞弊」、「中斷開票」、「詐欺投票」。（圖／路透）

全一路怒喊，「選舉舞弊的證據正散落在全國各地！聽說首爾投票用紙不足，其實這次問題不只侷限在首爾，就連仁川也傳出投票用紙不足，因此全國所有地區的投票都無效！」

揮舞太極旗（南韓國旗）與美國國旗、戴上紅帽（象徵保守派國民力量的顏色）的示威民眾搖擺著寫滿「選舉舞弊」、「立法獨裁」的橫幅，大喊「選舉無效」、「中斷開票」等口號。

國民力量黨代表、常任選舉對策委員長張東赫3日晚間10時30分前往中選會抗議，「（選票不足事態）已嚴重玷汙選舉，因此我呼籲必須重新進行選舉！」

▲▼南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

▲南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

針對此次事態，南韓中選會4日凌晨0時緊急召開記者會發表聲明，強調缺乏選票並不構成《公職選舉法》所規定的選舉延期或重選之事由，表示無法中斷開票。

據悉，受到「尹錫悅戒嚴」影響，淪為南韓最大在野黨的國民力量選情大受打擊，在廣域級地方選舉，僅守住首爾、慶尚北道、大邱、慶尚南道，其中慶尚南北道與大邱則為保守派長年以來的傳統票倉，至於現任首爾市長吳世勳（國民力量），則是以極其些微的差距贏過對手鄭愿伍，開啟第五任期。

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