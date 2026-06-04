狠夫外遇！　認了「槓鈴壓頸」砸死40年結髮妻

▲ 兩人結褵已近40年。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐澤西州傳出殺妻慘案，67歲男子麥可・克萊斯（Michael A. Kless）疑似因長期對妻子不滿，加上他和一名中美洲女子有婚外情，竟趁深夜用槓鈴殺害妻子，發電郵向子女坦承犯行後企圖吞藥輕生，目前面臨一級謀殺罪及非法使用武器等多項指控，預計出庭接受羈押聽證會。

根據《紐約郵報》，66歲受害者史黛西・艾普斯坦-克萊斯（Stacy Epstein-Kless）被發現陳屍於奧申鎮（Ocean Township）家中地下室，頸部壓著一根金屬槓鈴。案發於上月底一天深夜，隔天清晨警方獲報趕到後宣告她不治身亡。

麥可犯案後曾寄信給3名子女，聲稱他即將自盡，甚至詳述殺妻經過，細節與現場證據高度吻合。他在信中透露，自己對妻子懷抱「長期累積的憎恨」，並坦言出軌另一名女性。子女收到信件後立即報警，員警到場便發現死者倒臥地下室。

警方隨後追蹤到克萊斯的車輛正沿加登州公路北行，後來他主動聯絡女兒，透露自己停在薩爾維爾（Sayreville）休息站，正企圖輕生。警方趕到時他已陷入昏迷，被緊急送醫救治，情況一度危急。

警方也針對事發當天上午一批受僱前往克萊斯住宅，進行房屋修繕工程的工人進行訪查。據工人描述，克萊斯當時臉上有抓傷及血跡，拒絕讓工人入內並要求改期施工。

根據《紐約時報》1987年刊載的婚禮公告，兩人結髮已近40年。奧申鎮鎮長那波里塔尼（John P. Napolitani Sr.）表示，他與這對夫妻相識多年，形容受害者是名善良體貼、深受家人愛戴的母親與祖母，對這起悲劇深感悲痛。

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