想買球鞋「除草賺零用錢」！美2高中生創業翻身　年營收衝破1700萬





▲安東尼和科爾頓，如今經營著有聲有色的景觀事業。（圖／翻攝YouTube@Bobcat Company）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州大章克申市（Grand Junction）2名高中生為了買喜歡的酷炫球鞋，開始替鄰居除草賺取零用錢，他們畢業後決心將此事業發揚光大，如今年營收竟已突破56萬美元（約新台幣1763萬元）。

《創業家雜誌》（Entrepreneur Magazine）報導，2018年，年僅15歲的安東尼（Anthony Heathco）與科爾頓（Colton Roush）年紀不符合打工門檻，於是透過社群平台Nextdoor接下年長鄰居羅恩（Ron Cotton）的庭院雜工，時薪僅10美元，但因定期為老先生分攤體力活，成為穩定的零用錢來源。

他們最初只靠著跟安東尼父親借來的鏟子、手推車和割草機幹活，但隨著工作內容逐漸上手，開始以「Roadkill」作為團隊名稱展開除草事業。除了老先生羅恩之外，還為大約20名客戶養護草皮，高中畢業前夕已經達到一年進帳5000至1萬美元的規模。

此時，老先生羅恩鼓勵他們別浪費這2年累積的經驗，而是把兼職工作轉型為正式公司，成為「Roadkill Lawncare & Landscaping」公司成立的關鍵推手。

高中畢業後第一年，該公司收入達2萬美元，隔年躍升至12萬美元。2人放棄其他打工，全力衝刺自家事業，並將一大部分營收投入採買設備，包括價值4萬美元的Bobcat MT100小型挖土機，大幅縮短施工時間，業務規模因此躍升。接下來，年收入一路突破35萬、50萬美元，去年更達到約56萬美元，今年可望挑戰70萬美元。

目前，「Roadkill Lawncare & Landscaping」共有8名員工，除了2名創辦人之外，還有2人負責維護工作，4人負責施工作業。

科爾頓坦言，一些客戶開門發現竟是「2個毛頭小子」，「當然會猶豫為何要把大筆庭院景觀預算交給我們」，更何況競爭對手還包括在當地經營數十年的大型景觀公司。幸運的是，許多客戶不吝與鄰居推薦，或在社群媒體上大方肯定，口碑發酵讓業務持續擴大。

2名年輕人也鼓勵所有有志創業的年輕人勇敢踏出第一步。科爾頓說，「這份工作需要付出大量努力，而且得花很長時間才能建立起口碑及客戶關係。所以，如果1、2年還沒賺到錢、案源不夠穩定，甚至接不到工作，也不要灰心，因為這些都是創業過程的一部分。繼續堅持下去。如果你持續提供高品質的服務並認真工作，成果終究會顯現出來。」

安東尼也表達了類似的想法，「我想給大家的建議，其實就是我高中畢業紀念冊上的一句話，『不要因為某件事能讓你賺錢，就勉強自己去喜歡它，而應該選擇自己真正熱愛的事，然後想辦法讓它替你賺錢。』」