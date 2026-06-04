美CEO被捕！供250噸設備「暗助伊朗核計畫」　11億豪宅飛了

▲ 戈米在家中遭突襲逮捕。（圖／翻攝自Department of Justice）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦調查人員3日清晨突襲搜索加州一棟價值3500萬美元（約11億台幣）的豪宅，逮捕伊朗裔美籍科技業者戈米（Jamshid Ghomi），指控他長達逾10年來暗中輸送美國電腦硬體設備供伊朗軍事及核武計畫使用，違反美國對伊朗制裁法規。

根據《紐約郵報》，現年63歲的戈米持有伊朗與美國雙重國籍，為德黑蘭一間電腦網路公司Faraz Pardaz Rayaneh創辦人兼執行長。檢方指控，他透過複雜的掩護管道，逾10年間秘密向伊朗輸送逾250噸受管制的美國科技產品，其中部分流入伊朗核武與軍事體系。

年收千萬申報僅2萬 涉洗錢逃稅

檢察官表示，戈米每年從電腦公司獲利逾千萬美元（約3.1億台幣），但申報給美國國稅局的收入不超過2萬美元（約63萬台幣），涉嫌洗錢及逃漏稅。

除利用eBay及PayPal個人帳戶大量採購設備外，他也親自與明尼蘇達州及內布拉斯加州供應商洽談，並刻意繞道阿聯境內空殼公司及杜拜貨運中間商，以掩蓋伊朗才是最終目的地的事實，內部往來文件更直接以「母國」稱呼伊朗。

執法人員突襲 檢誓言依法追究

數十名全副武裝的聯邦執法人員3日清晨直奔戈米位於紐波特海岸封閉社區內的義大利式豪宅，這棟占地逾1.3萬平方英尺的莊園坐落於太平洋懸崖邊，設有雙噴泉與6座水晶燈。妻子和2名已成年的兒子相繼被帶出屋外，戈米則在接受問話後被捕。

洛杉磯聯邦檢察官艾薩利（Bill Essayli）強調，戈米協助美國敵對勢力，出售美製電腦網路零件給伊朗，從中賺取數百萬美元，當局將依法追究，求處適當刑期，並沒收包括這棟3500萬美元豪宅在內的資產。