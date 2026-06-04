剛達成停火！以色列再轟黎巴嫩8死　伊朗警告：貝魯特遭襲將反擊





▲ 美以黎舉行談判之際，以色列再度轟炸黎巴嫩。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與黎巴嫩3日在美國斡旋下，於華府完成近9小時的馬拉松式談判，雙方同意落實停火協議，前提是真主黨必須全面停火，並將武裝人員撤出黎巴嫩南部。但當天以軍再度開火，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）也警告，一旦以色列再度轟炸貝魯特，伊朗武裝部隊將採取行動回應。

CNN報導，根據美以黎三方聯合聲明，以色列強調，唯有真主黨解除武裝、相關基礎設施被拆除，才能確保自身安全；黎巴嫩則重申領土完整及國家主權重要性，承諾在美國支持下強化黎巴嫩武裝部隊的管控能力。

美以黎譴責伊朗 談判當天以軍仍空襲黎南

聲明也指出，三方均譴責伊朗持續對區域國家發動攻擊、透過代理人破壞中東穩定的行為。談判結束後，各方同意於6月22日當周重啟政治與安全相關後續磋商。但就在談判舉行當天，以色列對黎巴嫩南部發動空襲，據黎巴嫩衛生部統計造成至少8人罹難。

阿拉奇接受阿拉伯媒體《Al Mayadeen》專訪時透露，已透過管道知會美方，「若貝魯特遭到攻擊，我們絕不會容忍。在我們眼中這代表停火協議已徹底破裂，我們的武裝部隊將予以回擊。」

伊朗堅持黎巴嫩納入停火 立場不變

德黑蘭一再強調，任何停火協議都須納入黎巴嫩，儘管這項要求可能破壞美伊談判。阿拉奇受訪也重申，這場戰爭唯有在黎巴嫩也停火時才算真正結束，「我們在停火問題上立場不變，對結束戰爭的立場也是。」

阿拉奇指出，以色列試圖消滅真主黨、刺殺其領導人的行動只會適得其反，反而使其壯大；呼籲各方包括真主黨在內，透過全國對話解決黎巴嫩內部問題，並承諾戰後伊朗將全力協助黎巴嫩重建。