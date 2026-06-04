脫北女17歲全裸「遭男醫看光」檢查是否處女！北韓歡樂組選拔標準曝

▲脫北女曝光「歡樂組」的選拔過程。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓「歡樂組」長期披著神祕面紗，儘管表面上是宣傳隊伍，實際上被選中的女子卻要向高官陪酒獻藝，甚至是性服務。近日一名脫北女性在YouTube頻道上曝光「歡樂組」的殘酷選拔內幕，當時未成年的她被迫全裸站在男醫師面前接受「處女檢查」，且因為家人可能會連帶受到懲罰，因此完全沒有拒絕的權利。

根據Korea wave報導，成功逃離北韓的脫北女性金瑞雅（音譯）日前受邀登上由另一名知名脫北者韓善伊（音譯）所經營的YouTube頻道時，以第一人稱視角赤裸揭開北韓歡樂組的恐怖黑幕。

金瑞雅透露，歡樂組的獵頭魔爪早在校園時期就已伸入。當時北韓朝鮮勞動黨中央黨的指導員會大動作親自巡視各個學校，地毯式篩選出「身高高挑、五官精緻端正」的年輕女學生。

她表示，自己17歲那年也因為身材高挑、相貌端正，在學校被勞動黨官員一眼相中，隨後便每周都必須被迫前往中央黨部的神祕設施報到。她坦言，當時年紀還小，高層並沒有安排具體的勞動工作，去那裡唯一的目的就是讓幹部們進行「顏值與身材的檢查」。

金瑞雅苦笑回憶，當時在極權洗腦下，甚至天真地以為「去那裡就可以不用上學跟考試，簡直像擁有了某種特權一樣」，完全沒意識到自己即將淪為高官的玩物。

隨著選拔進入核心階段，金瑞雅與其他從北韓全國各地層層嚴選出來的10名美少女，被集體用專車秘密移送至平壤的一家大型醫院，被迫在男醫生面前「一絲不掛」接受極具羞辱性的婦產科身體檢查，以確認是否為處女。

她直言，在北韓根本沒有說不的權利，「因為只要拒絕，全家人就會被平壤政府大動作流放驅逐！」然而更悲哀的是，在北韓當局的扭曲宣傳下，內心飽受屈辱的她，當時竟然還隱隱產生了一種「自己是國家選中之人」的虛榮感。

金瑞雅透露，當時父母得知女兒被選中後擔心不已，但是因為害怕遭到懲處，因此也不敢找其他人商量。