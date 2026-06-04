美軍又開轟！打擊東太平洋運毒船2死　「海上炸成火球」畫面曝

▲ 美軍再度打擊毒品走私船。（圖／翻攝自X／@Southcom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍3日在東太平洋海域擊沉一艘被控走私毒品的船隻，造成船上2名男性身亡。自川普政府去年9月初展開打擊「毒品恐怖份子」的行動以來，被美軍船艦攻擊死亡的人數已達至少207人。

根據《美聯社》，美國南方司令部聲明表示，此次打擊目標位於已知的毒品走私航線上，過程中並無美軍人員傷亡，但未提出任何該船確實載有毒品的直接證據。網路曝光的影片中可見，一艘小船在海面上高速行駛中突然竄起火焰。

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

川普稱「武裝衝突狀態」 批評者揭芬太尼走陸路

川普曾聲稱，美國與拉丁美洲販毒集團正處於「武裝衝突」狀態，強調這是遏止毒品流入美國、終結過量用藥致死案例的必要手段。但批評人士指出，導致大量美國人喪命的芬太尼主要經陸路從墨西哥走私進入美國，而非透過海上管道，而墨西哥境內的芬太尼則是以中國和印度進口的化學原料製成。

美軍攻擊合法性也備受質疑，去年9月初的首起行動引發軒然大波。當時一艘船上原有11人，9人在第一波打擊中罹難，僅2人倖存並緊抓殘骸求生，卻遭美軍二度開火擊斃。

白宮稱二度開火屬自衛 軍法學者：明顯違法

白宮事後回應稱，第二波打擊是出於「自衛」，且符合武裝衝突法規。但多名軍事法律學者直言，在倖存者明顯無戰鬥能力的情況下再次開火，無論是否處於武裝衝突狀態均屬違法。

五角大廈監察長辦公室今年5月宣布，將審查美軍執行攻擊任務時是否遵循既定的「六階段聯合打擊週期」程序，但強調此次評估聚焦於作業流程，並不涉及攻擊行動本身的法律爭議。