恐怖瞬間！科威特機場遭伊朗「炸出火球」　煙塵瀰漫畫面曝光

▲科威特民航局監視器拍下伊朗無人機突襲瞬間。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

科威特國際機場（Kuwait International Airport）3日凌晨遭伊朗無人機突襲，造成至少1人死亡、60多人受傷。該國民航局公布監視器畫面，顯示攻擊瞬間建築物炸出烈焰與火光，遇襲後航廈內煙霧瀰漫的衝擊畫面，也在社群媒體上流傳。

▲遇襲後，機場內部煙霧瀰漫。（圖／X@MSAlmalik）



科威特國防部發言人怒批此次攻擊是「伊朗的犯罪侵略行為」，外交部也指出多個外交使團辦公室遭波及損毀。事後，科威特驅逐2名伊朗外交官，限其24小時內離境，並召見伊朗臨時代辦表達強烈抗議。

目前罹難者已被確認為一名印度籍公民，另有多名印度人受傷。印度外交部也發表聲明譴責此次暴行，「我們再次呼籲各方停止此類攻擊」。

???? مطار الكويت بعد الهجوم الإيراني الغادر.



اللهم احفظ الكويت وكافة الدول العربية من الحقد الفارسي التاريخي. #الكويت_في_قلوبنا pic.twitter.com/igfIWHcDhx — الدكتور منصور المالك ???????? Mansour Almalik (@MSAlmalik) June 3, 2026

BBC指出，伊朗多次攻擊巴林和科威特境內目標，這兩國均設有美軍基地。

不過，伊朗革命衛隊（IRGC）矢口否認攻擊科威特機場，堅稱相關損毀是美軍攔截飛彈誤擊所致。但美國中央司令部（Centcom）強烈駁斥伊朗的誤擊說法，並直指德黑蘭對科威特發動「蓄意、精心策劃且毫無正當理由的攻擊」。