傻眼！她走路滑手機「突墜人孔蓋」　駭人畫面曝光

圖文／鏡週刊

巴西里約熱內盧近日發生一起驚悚的人孔蓋吃人意外。一名32歲女子法比安娜·羅莎（Fabiana Rosa）在下車行走時，因腳下的人孔蓋突然翻轉，整個人瞬間墜入深不可測的排水系統。幸運的是，在路人與計程車司機的緊急救援下，她被及時救出。事後調查發現，這起意外並非單純的老舊失修，而是竊賊試圖竊取金屬零件時，未將蓋子歸位所致。

▲女子在行走時，路面的人行道孔蓋突然鬆脫翻轉，導致她瞬間墜入孔洞中。（翻攝自IG@mbnoticiasve）

「以為死定了！」女子險被水流吞沒

根據《紐約郵報》報導，監視器畫面顯示，當時法比安娜剛搭乘摩托車計程車抵達，在路邊低頭滑著手機向前行走。沒想到一腳踩上人孔蓋，蓋子竟像蹺蹺板一樣瞬間翻起，她隨即墜落黑洞。法比安娜受訪時餘悸猶存：「我以為我要死了，因為深處的水位高到我的胸口。」她在墜落過程中還遭到鐵蓋撞擊，導致身體多處受傷，被緊急送往醫院治療。

盜賊深夜動手腳！人孔蓋未歸位埋殺機

當地警方介入調查後，調閱了凌晨2點的監視器，畫面顯示當時有兩名竊賊企圖盜取人孔蓋的金屬零件，雖然最後疑似未能得手，但他們在試圖放回蓋子時，因操作不當導致蓋子處於「虛掩」的不穩定狀態。

曼哈頓慘劇重演？人孔蓋安全引關注

這起案件也讓外界再度重視城市基礎設施的安全隱憂。就在上個月，紐約曼哈頓第五大道上也發生一起悲劇，56歲的葛卡伊（Donike Gocaj）因人孔蓋意外掉落，墜入10英尺深的坑洞中不幸身亡。根據紐約市的公共數據統計，今年以來關於「人孔蓋敞開」的投訴數量已翻倍成長，顯示此類城市隱形殺手已成全球都會區的嚴峻挑戰。

更多鏡週刊報導

智利緝毒犬「嗅出不對勁」？狂咬海軍中將口袋 官方尷尬回應

快訊／辜公怡勝選新任籃協理事長 台灣籃壇迎來世代交替

科學證實！全球研究驚爆「男人真的長得比較醜」 女人連看同性都覺得正