滅國危機提早15年？日本去年出生人口僅67萬人再創新低

▲2025年日本新生兒人數約為67萬人，連續第10年負成長，也創下自1899年開始統計以來的最低紀錄。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本少子化與高齡化危機持續加劇，日本厚生勞動省3日公布2025年人口動態統計，去年日本國內出生人數僅有67萬1236人，不僅年減2.2%，更是自1899年有統計以來、連續10年創新低。另外，每位女性一生中所生育子女總數的「總生育率」也跌至1.14，同樣創下歷史新低紀錄，顯示日本人口減少速度比官方預期提早了將近15年。

根據日媒《讀賣新聞》報導，厚生勞動省公布2025年的人口統計數據，去年日本出生人口數僅67萬1236人，比前一年減少了1萬4937人，雖然與2022年至2024年間高達5%的年減幅相比，下滑趨勢已略有放緩，但人口縮減的速度仍遠超官方想像。日本國立社會保障暨人口問題研究所曾於2023年推估，出生人數要到2040年才會跌至67萬大關，如今這項數據卻在2025年提前出現。

在總生育率方面，日本自2015年回升至1.45後，又面臨連續10年下滑的困境。若從各一級行政區來看，前一年除了福井縣持平外，其餘46個都道府縣的生育率皆全面下跌；但到了去年情況稍有變化，共有13個縣的生育率出現回升。其中，全日本生育率最低的仍舊是東京，數據為0.96，與前一年持平，這也是東京都近9年來首度止跌；生育率最高的則是沖繩縣，達到1.52。

至於與生育率息息相關的結婚件數則迎來微幅曙光，日本去年共有48萬9119對新人結婚，較前一年增加了4027對，連續2年呈現增長趨勢。然而，自從2023年受到新冠疫情衝擊，導致結婚對數在時隔90年後首度跌破50萬大關以來，整體的結婚潮至今仍未恢復到疫情前的榮景。而離婚件數，去年則減少了6836對，降至17萬9068對。

延伸閱讀

▸ 40歲友出席婚禮「照20年前金額回包」合理？兩派戰翻 專家點出關鍵

▸ 聽AI「裸辭百萬年薪工作」！52歲男轉職碰壁 年收蒸發40萬元

▸ 原始連結