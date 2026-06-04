英國梅林直升機墜毀！　3皇家海軍成員喪生

— ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) June 3, 2026
TRES MUERTOS EN HELICÓPTERO ROYAL NAVY
INVESTIGACIÓN EN CURSO TRAS FATAL ACCIDENTE EN DEVON
Un helicóptero Merlin Mk4 de la Royal Navy se estrelló poco antes de las 4 de la mañana del miércoles 3 de junio de 2026 en un campo de Sourton Down cerca de Okehampton Devon.… pic.twitter.com/ERu6604gcU
記者張靖榕／綜合報導
英國皇家海軍一架梅林（Merlin）Mk4直升機3日凌晨在英格蘭西南部德文郡（Devon）執行訓練任務時墜毀，機上3名海軍人員全數罹難。英國國防部已證實這起事故，並表示相關單位已著手調查墜機原因。
▲英國皇家海軍直升機墜毀。（圖／翻攝X）
法新社報導，英國國防部發布聲明指出，事故發生於當地時間3日凌晨接近4時，失事直升機當時正在進行例行訓練演習，隨後墜毀在德文郡索爾頓村（Sourton）附近地區。
聲明表示，機上共有3名皇家海軍成員，事故發生後全數身亡。國防部未立即公布罹難者身分，並表示正與家屬聯繫中。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）對事件表達哀悼。他表示，這起事故「極為令人悲痛」，並向罹難官兵的家屬、朋友及親人致上慰問。
施凱爾說，「對於今晨不幸罹難的3名皇家海軍成員，我向他們的家屬、朋友和親人致上慰問。」
英國第一海軍大臣詹金斯（Gwyn Jenkins）則表示，皇家海軍已展開正式調查，以釐清事故發生原因。他強調，目前首要工作是協助罹難者家屬，並全面了解事故經過。
梅林Mk4直升機是英國皇家海軍現役的重要運輸與兩棲作戰機種，主要用於運送部隊、物資補給及支援海軍陸戰隊任務。此次事故是英國軍方近期最嚴重的航空意外之一，相關調查結果預料將受到外界高度關注。
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