英國梅林直升機墜毀！　3皇家海軍成員喪生





TRES MUERTOS EN HELICÓPTERO ROYAL NAVY



INVESTIGACIÓN EN CURSO TRAS FATAL ACCIDENTE EN DEVON



Un helicóptero Merlin Mk4 de la Royal Navy se estrelló poco antes de las 4 de la mañana del miércoles 3 de junio de 2026 en un campo de Sourton Down cerca de Okehampton Devon.… pic.twitter.com/ERu6604gcU — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) June 3, 2026

記者張靖榕／綜合報導

英國皇家海軍一架梅林（Merlin）Mk4直升機3日凌晨在英格蘭西南部德文郡（Devon）執行訓練任務時墜毀，機上3名海軍人員全數罹難。英國國防部已證實這起事故，並表示相關單位已著手調查墜機原因。

▲英國皇家海軍直升機墜毀。（圖／翻攝X）



法新社報導，英國國防部發布聲明指出，事故發生於當地時間3日凌晨接近4時，失事直升機當時正在進行例行訓練演習，隨後墜毀在德文郡索爾頓村（Sourton）附近地區。

聲明表示，機上共有3名皇家海軍成員，事故發生後全數身亡。國防部未立即公布罹難者身分，並表示正與家屬聯繫中。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）對事件表達哀悼。他表示，這起事故「極為令人悲痛」，並向罹難官兵的家屬、朋友及親人致上慰問。

施凱爾說，「對於今晨不幸罹難的3名皇家海軍成員，我向他們的家屬、朋友和親人致上慰問。」

英國第一海軍大臣詹金斯（Gwyn Jenkins）則表示，皇家海軍已展開正式調查，以釐清事故發生原因。他強調，目前首要工作是協助罹難者家屬，並全面了解事故經過。

梅林Mk4直升機是英國皇家海軍現役的重要運輸與兩棲作戰機種，主要用於運送部隊、物資補給及支援海軍陸戰隊任務。此次事故是英國軍方近期最嚴重的航空意外之一，相關調查結果預料將受到外界高度關注。