馬斯克時薪1.13億台幣！　超過125國整年GDP

▲全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）究竟多有錢？有美媒近日分析，馬斯克目前身家已超過全球125個國家的GDP，若 SpaceX 進行首次公開募股（IPO），馬斯克可能成為全球史上第一位身家突破1兆美元的超級富豪。

馬斯克平均時薪約1.13億元

根據《華爾街日報》報導，現年54歲的馬斯克目前身家約為9700億美元（約台幣30.6兆），而且大多以股票形式持有。若把這筆財富平均攤到他的職涯來看，相當於他每秒累積992美元（約台幣3.1萬）、每小時賺進360萬美元（約台幣1.13億）。

報導指出，馬斯克的財富包括尚未上市的 SpaceX 持股，價值約5380億美元（約台幣17兆）；特斯拉的持股，價值約1670億美元（約台幣5.26兆）；另外，他在這兩家公司持有、幾乎可隨時行使的股票選擇權，價值也約1500億美元（約台幣4.7兆）。

除外，他創辦的基建和隧道挖掘公司 The Boring Company 約值50億美元（約台幣1571億），腦機植入公司 Neuralink 也約值50億美元（約台幣1571億）。另外，依財富情報公司 Altrata 估算，他還擁有約1040億美元（約台幣3.27兆）的房地產、飛機，以及其他投資與資產。

美國家庭平均工作1100萬年 才能追上馬斯克身家

馬斯克現年54歲，早在31年前、也就是1995年，他就與弟弟金巴爾（Kimbal Musk）共同創辦了美國科技公司Zip2。若要在這段時間內累積到9700億美元，一個等於美國家庭收入中位數（2024年為8萬3730美元）的家庭，必須工作超過1100萬年，才可能賺到和他相當的財富。

哲學家兼經濟學者 Ingrid Robeyns 曾寫道，全球最富有人士的財富膨脹到如此程度，已幾乎超出一般人的理解範圍。她近日估算，若馬斯克每周工作70小時、從不休假，一路工作到75歲，那麼他在整個職涯中平均每小時可賺進約420萬美元（約台幣1.32億）。

而眾所周知，馬斯克常常睡在工廠地板上，也幾乎不休假。他在收購 Twitter 之後曾表示，自己的工時已從原本每周約80小時，暴增到每周超過120小時。

馬斯克30.6兆身家 已超過125國家的GDP

馬斯克的淨資產，已超越全球超過125個國家一整年的經濟活動總量，其中包括挪威、泰國、阿根廷與南非。規模約為美國GDP的3％。若以這個佔比標準來衡量，他已超越歷史上首位全球首富洛克斐勒（John D. Rockefeller）。

一個世紀前，洛克斐勒靠著建立標準石油公司（Standard Oil），搭上工業化浪潮，並對鐵路與輸油管線擁有巨大影響力。1914年巔峰時，洛克斐勒財富總值達到美國GDP的2.4％，但這家壟斷企業最終遭聯邦政府拆分。

30.6兆可以買些什麼？

報導指出，9700億美元（約台幣30.6兆）足以買下240萬間美國平均價格的房子。若買下美國職業美式足球聯盟（NFL）全部32支球隊，加上美國職籃（NBA）全部30支球隊後，手頭上還會剩下超過5000億美元。

若買下一整支由1萬多架頂級「灣流G700」組成的私人機隊，還可以支付整整5年的燃料營運費。另外，9700億美元也能直接收購家得寶（Home Depot）、聯邦快遞（FedEx）、星巴克（Starbucks）、目標百貨（Target）及CVS Health等多家巨型跨國企業。

如今馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX將進行首次公開發行（IPO），並同步在那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，身價有望衝破1兆美元大關，成為人類史上首位「兆萬富翁」。