川普：美國成世上最熱門國家　習近平向我表達敬佩

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在3日播出的專訪中表示，他重返白宮後已成功扭轉美國局勢，讓美國成為全球最受矚目的國家。他並透露，中國國家主席習近平在兩人5月北京會晤期間，對其執政成果表達高度讚賞與敬意。

川普接受《紐約郵報》Podcast節目《Pod Force One》主持人戴文（Miranda Devine）專訪時表示，美國如今已成為「世界上最熱門、最成功的國家」。他指出，自己上任時接手的是一個「深陷困境」的國家，但經過短時間施政後，美國已出現顯著轉變，重新成為全球焦點。

談到今年5月訪問北京的行程時，川普表示，此行成果豐碩，也獲得習近平的高度肯定，「每個人，甚至是習主席……他敬仰我們。」川普進一步透露，習近平在會談中對他的施政成果感到驚訝，並告訴他，「你這麼快就做到，我從未見過如此情況」。

川普表示，當自己再次出任總統時，美國正面臨許多問題，但如今已成功讓國家重返全球關注焦點。他強調，「現在美國是全世界最熱門的國家」，並認為國際社會對美國的觀感已經發生明顯改變。

這番說法也呼應他5月訪中期間在社群平台「真實社群」（Truth Social）發表的貼文，川普當時表示，習近平認為美國在前總統拜登（Joe Biden）執政期間是一個「走下坡的國家」，但如今已重新成為全球最受矚目的國家。川普近來也多次強調，其第二任期政策已改善美國經濟、外交與國際影響力，而此次再度提及與習近平的互動，也被視為他強調自身外交成果的一環。