奈良短裙女硬騎「骨折鹿」拍照！　二度凌虐影片曝

記者黃翊婷／綜合報導
近日網路瘋傳一段「短裙女硬坐奈良鹿」的影片，內容是一名身穿白色短洋裝的女子坐在鹿背上拍照，引發日本網友高度關注。協助照顧奈良鹿的義工表示，影片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，女子的行為涉及虐待，不可原諒。
▲奈良鹿被日本政府指定為國家天然紀念物，若民眾傷害或捕捉牠們，可能會面臨法律處罰。（示意圖／VCG，非影片中的受傷鹿隻。）
網傳影片中，該名長髮女子身穿白色短洋裝、高跟鞋，她試圖坐在鹿的背上拍照，就算鹿閃躲避開，她仍不放棄，追上去進行第二次嘗試，直到被鹿甩頭頂開，她才笑著退到一旁，旁邊的男伴則全程拿著手機拍攝。
這段影片在日本網友之間瘋傳，協助照顧奈良鹿的義工「奈良の鹿角Tashi」在X上發文表示，影片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，自己擔任志工時曾協助照顧過這隻鹿，女子的行為對一隻前腿彎曲仍努力求生的動物來說，是非常不妥的，恐怕涉及虐待動物，絕對不可原諒。
該篇貼文公開後，獲得2.1萬人按讚、61.8萬次瀏覽，不少日本網友也留言表示無法接受，「奈良鹿可是神的使者，不是遊樂設施或交通工具，這對男女的行為太過分了」、「這不僅是騎乘受傷的鹿的問題，牠們是神使，這樣的行為相當於是在褻瀆神靈」、「都有影片為證了，難道不應該逮捕他們嗎」。
このInstagramに投稿された動画の鹿は交通事故による前脚骨折でハンディを負っています。私はボランティアで治療中にこの鹿の世話をしていました。これは虐待行為です。前足が曲がっても一生懸命生きている動物に対してこの様な行為は許されるものではありません。https://t.co/UlYKwzOBBA pic.twitter.com/rhrLygdxlV— 奈良の鹿角Tashi (@kamepokorin) May 31, 2026
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