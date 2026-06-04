奈良短裙女硬騎「骨折鹿」拍照！　二度凌虐影片曝

記者黃翊婷／綜合報導

近日網路瘋傳一段「短裙女硬坐奈良鹿」的影片，內容是一名身穿白色短洋裝的女子坐在鹿背上拍照，引發日本網友高度關注。協助照顧奈良鹿的義工表示，影片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，女子的行為涉及虐待，不可原諒。

▲奈良鹿被日本政府指定為國家天然紀念物，若民眾傷害或捕捉牠們，可能會面臨法律處罰。（示意圖／VCG，非影片中的受傷鹿隻。）

網傳影片中，該名長髮女子身穿白色短洋裝、高跟鞋，她試圖坐在鹿的背上拍照，就算鹿閃躲避開，她仍不放棄，追上去進行第二次嘗試，直到被鹿甩頭頂開，她才笑著退到一旁，旁邊的男伴則全程拿著手機拍攝。

這段影片在日本網友之間瘋傳，協助照顧奈良鹿的義工「奈良の鹿角Tashi」在X上發文表示，影片中的鹿因車禍導致前腿骨折，行動不便，自己擔任志工時曾協助照顧過這隻鹿，女子的行為對一隻前腿彎曲仍努力求生的動物來說，是非常不妥的，恐怕涉及虐待動物，絕對不可原諒。

該篇貼文公開後，獲得2.1萬人按讚、61.8萬次瀏覽，不少日本網友也留言表示無法接受，「奈良鹿可是神的使者，不是遊樂設施或交通工具，這對男女的行為太過分了」、「這不僅是騎乘受傷的鹿的問題，牠們是神使，這樣的行為相當於是在褻瀆神靈」、「都有影片為證了，難道不應該逮捕他們嗎」。