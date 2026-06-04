川普談美伊突互轟：停火就是更溫和的開火

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗近日向科威特與巴林發射飛彈，導致停火協議再度受到考驗，然而美國總統川普3日仍淡化事件影響，強調美伊停火並未破裂，甚至形容中東地區的停火標準與其他地方不同，甚至表示「在那個地區，停火意味著開火的程度比較溫和。」

川普：在中東的停火就是比較溫和的開火

川普當天被問及美伊停火是否仍然有效時，回答伊朗發動攻擊「是有原因的」。他說，美軍近期對伊朗採取強硬軍事行動，因此某些報復行動有其背景因素。

川普表示，「我們之前確實狠狠打擊了他們一下，所以某些事情發生是有原因的。有些理由說得通，有些則未必，但他們做的事情不算什麼大事。」不過他強調，美軍已迅速控制局勢。

川普說，「我們很快就把事情壓下去了，就像世界上最強大的軍隊一向做到的那樣。」談到停火現況時，川普以半開玩笑方式表示，「這是世界上不同的地方。在那個地區，我會說，停火就是以比較溫和的方式開火。」

儘管如此，川普也同時警告，伊朗局勢仍然充滿不確定性，「任何事情都有可能發生」，因為伊朗所在區域本來就是「世界上最動盪的地區之一」。

川普仍希望透過談判結束衝突

川普仍重申傾向透過談判結束衝突，而非擴大軍事行動，「如果我們能把協議白紙黑字寫下來，而且達到同樣效果，又不用殺光所有人，我希望這麼做。我認為大多數人也希望這樣。」

川普還再次聲稱美軍有能力在短時間內徹底摧毀伊朗，「世界上從未有過像我們這樣的軍隊。我們再打2周或3周，就能把所有人消滅掉。」川普表示，美軍完全有能力執行這類行動，而且軍方已做好準備。

另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在社群平台X發文，將攻擊科威特與巴林的行動描述為「自衛性打擊」。阿拉奇表示，美軍利用兩國境內基地攻擊民用航運並破壞停火，因此伊朗採取反制措施，「制裁和戰爭無法達成的目標，也不會靠更多戰爭達成。」

科威特當局表示，伊朗對科威特國際機場周邊的攻擊造成1人死亡、63人受傷。科威特國防部指出，防空系統成功擊落13枚飛彈與17架無人機。