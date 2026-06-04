川普對伊朗動武權力被限制！　美眾院決議通過

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院3日罕見對總統川普的伊朗政策表達反對立場，在共和黨領導層與白宮反對下，通過一項由民主黨主導的決議案，要求限制美軍參與對伊朗戰事。同一天，眾院也通過程序動議，為恢復對烏克蘭援助鋪路，顯示國會對外交與軍事政策的分歧持續擴大。

共和黨議員倒戈 通過限縮川普對伊戰權限決議

這項伊朗戰爭權力決議案由眾議院外交委員會首席民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）提出。決議以215票贊成、208票反對獲得通過，除全體民主黨議員支持外，另有4名共和黨議員倒戈，包括賓州的費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）、肯塔基州的馬西（Thomas Massie）、密西根州的巴瑞特（Tom Barrett）及俄亥俄州的戴維森（Warren Davidson）。

決議要求川普將美軍撤出對伊朗的敵對行動，除非國會正式宣戰或授權動用武力。不過，這項決議不具強制力，無法直接迫使川普結束戰事，主要象徵國會對其伊朗政策的不滿。

事實上，共和黨今年稍早已3度成功阻擋類似決議案過關，其中最近一次表決更以212票對212票打成平手。民主黨當時即表示，隨著美國民眾對伊朗戰爭支持度下降，決議最終獲得通過只是時間問題。

這次眾院表決結果，也為參議院推動更具約束力的版本增添動能。參院版本若通過，將要求川普在未獲國會授權情況下終止對伊朗軍事行動。不過，即使參院過關，仍須再獲眾院同意，而且川普仍可動用否決權阻止生效。

共和黨領導層死忠挺川

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）與多數共和黨議員強烈反對這項決議，認為此舉削弱川普與談判團隊正在進行的美伊核談判。

眾院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）批評這次表決是「毫無意義的政治作秀」，「沒有任何民主黨或共和黨議員能說清楚究竟想把哪些部隊撤出伊朗，因為實際上他們根本沒有要撤出什麼部隊。他們只是想進行一次愚蠢的政治表決。」

眾院同天通過援烏法案送交院會審議程序動議

同一天，眾院也以218票贊成、204票反對通過一項程序動議，允許繞過共和黨領導層，直接將對烏克蘭援助法案送交院會審議。這項程序是在支持法案的連署於5月13日達到218人門檻後正式啟動。除了全體民主黨議員外，獨立派議員凱利（Kevin Kiley）以及共和黨的費茲派翠克與培根（Don Bacon）也加入支持行列。