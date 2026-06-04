周星馳拋震撼彈！　進軍AI成「娛樂圈黃仁勳」

▲周星馳。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

「星爺」周星馳傳出他旗下的「比高集團」強勢進軍AI領域，正式入股中國大陸一家專注於相關內容開發的科技公司，消息一出迅速登上網路熱搜，甚至被封為「娛樂圈黃仁勳」。

根據「蘇州互動之星網絡科技有限公司」發布的最新官方消息，周星馳及其所屬的香港上市公司「比高集團」，目前已經正式完成了對該公司的策略性投資。這家科技新創企業成立於2024年，總部座落於蘇州高鐵新城，主要聚焦於AI劇集以及互動影遊等新興內容，發展速度在同業中相當亮眼。

入股互動之星拓展業務

「比高集團」長期深耕電影製作、娛樂內容開發與知名IP經營，而「互動之星」則擁有強大的生成內容與互動技術開發實力。雙方成功結盟之後，未來將共同拓展AI劇集、互動影遊、真人影視製作以及全產業鏈營運等多項全新業務。

▲周星馳。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

根據「互動之星」透露，未來雙方會聯手打造結合影視、遊戲、科技與沉浸式體驗的新型態娛樂生態系，期盼透過內容的深度整合，開創更多元的娛樂形式。事實上，這並非周星馳首次跨足科技圈，過去該集團也曾與動畫團隊合作開發多部衍生作品，如今更進一步將版圖擴展至高科技產業。

影迷期待科技重現經典

周星馳過去憑藉《功夫》、《大話西遊》、《唐伯虎點秋香》等經典電影，成為華語影壇最具代表性的喜劇靈魂人物。入股消息曝光後，大批忠實影迷紛紛湧入社群平台熱烈討論，不少網友感嘆他之所以能創造獨樹一格的周式喜劇，關鍵就在於兼具編、導、演的全方位創作能力，以及天馬行空的想像力。

面對全新時代來臨，許多粉絲開始期待未來能有機會透過科技重現經典風格，延續作品帶給觀眾的感動與歡笑。甚至有人敲碗希望推出官方授權的互動式娛樂產品，勢必將掀起新一波話題熱潮。