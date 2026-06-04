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SpaceX擬定IPO價格135美元！　市值1.77兆美金超越特斯拉

▲▼SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），SpaceX已遞件申請IPO，市場估值1.75兆美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），SpaceX已遞件申請IPO，市場估值1.77兆美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

科技巨擘馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司「SpaceX」週三向美國證券交易委員會提交最新文件，披露了一項震撼華爾街的罕見定價策略，直接跳過傳統定價區間，將發行價固定在每股135美元，宣告這場歷史級別的IPO正式啟動。

根據「SpaceX」公佈的計畫，該公司預計在市場上發行5.556億股股票，藉此募集高達750億美元的龐大資金。一般企業在進行公開招股時，多半會先設定價格區間來測試市場水溫，但這家太空巨頭卻打破常規大膽定價。

罕見策略拚吸金
若以目前設定的每股135美元進行計算，這家太空科技巨頭的整體估值將直接飆上1.77兆美元。此一驚人數字不僅讓市場感到震撼，更代表該公司的市值規模正式超越了電動車巨擘「特斯拉」。

▲▼ SpaceX星艦巨型火箭完成第10次試飛。（圖／路透）

▲SpaceX星艦巨型火箭。（圖／路透）

「特斯拉」目前市場估值大約落在1.6萬億美元，這意味著創辦人馬斯克在全球商業版圖中的重心與財富分配，將迎來全面性結構轉變。這筆歷史性的公開募資案，毫無疑問正吸引著全球無數投資人的目光。

估值超越特斯拉
這筆巨額公開籌資活動一旦完成，按市值計算該公司將直接躍升為全美第七大上市公司。前所未有的定價方式與龐大市值，徹底彰顯出該品牌在衛星通訊以及太空探索領域中，所擁有的絕對核心統治力。

目前這家太空先驅企業已經做好所有上市準備，預計於6月12日在納斯達克交易所正式掛牌上市。這場全球矚目的資本市場超級大戲即將登場，世界各地的金融市場也正密切屏息以待。

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