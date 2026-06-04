140億美元對台軍售審查中　盧比歐堅稱「沒有徵詢中國」

▲美國國務卿盧比歐說，美國對台政策沒有因川習會改變。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日表示，總額140億美元（約新台幣4400億元）的對台軍售案並未遭到暫停，而是仍處於審查評估階段。他強調，美國在對台軍售問題上不會徵詢中國意見，這項長期政策沒有任何改變。

美國聯邦參議院撥款委員會當天針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請盧比歐出席作證。

共和黨籍參議員麥康諾（Mitch McConnell）在會中詢問對台軍售進度。盧比歐回應表示，中國經常提及對台軍售議題，但美國從未、也不會在軍售問題上向中國徵詢意見，「這一直是美國長期以來的政策，至今沒有改變。」

談到軍售進展時，盧比歐指出，川普政府去年12月才批准總額111億美元的對台軍售案。他表示，美方清楚中國對此感到不滿，不僅因為中方公開表態反對，解放軍也曾多次派遣軍機越過台海中線表達抗議，中國對相關軍售案的反應「非常激烈」。

盧比歐表示，去年核准的對台軍售規模是美國歷來最大的一次，金額高於拜登政府4年任內的總額，也超過歐巴馬政府時期的水準。盧比歐表示，這筆金額龐大的軍售涉及美國國防工業產能與整體軍備規劃，因此必須經過完整評估，「正確的說法不是『暫停』，而是這項軍售案正在處理中，並持續接受審查（under review）。」