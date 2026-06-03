剛出生6天！30歲慈母「一槍爆頭」滅門　老公、2歲兒躺血泊全亡

▲美國加州發生4口滅門悲劇，30歲母親涉嫌槍殺丈夫與兩名幼子後自轟亡。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

美國加州洛杉磯北嶺（North Hills）日前發生一起震驚社區的家庭悲劇。一名30歲母親疑似在家中持槍射殺丈夫與2名年幼子女後，再朝自己開槍身亡，造成一家4口全數喪命。其中最年幼的女嬰才剛出生6天，令人不勝唏噓。

綜合外媒報導，警方表示，5月27日晚間7時50分左右接獲槍擊報案，趕抵倫德利厄斯街（Londelius Street）一處住宅時，發現屋內2名成人及2名孩童已明顯死亡。洛杉磯郡法醫辦公室確認死者身分，分別為30歲母親瑪琳（Marine Basmajian）、31歲丈夫卡賈格（Khajag Basmajian）、2歲兒子亞歷克（Alec Basmajian）以及出生僅6天的女兒艾拉（Ella Basmajian）。

法醫報告指出，瑪琳因頭部自轟身亡；丈夫及2名孩子則均死於頭部槍傷，被認定為他殺。警方初步調查顯示，現場沒有其他嫌犯跡象，相關證據指向一起家庭滅門後自殺的案件，目前仍持續釐清犯案動機。

????????TRAGEDIA EN CALIFORNIA: Madre embarazada de seis días masacra a toda su familia y luego se quita la vida.



Lo que debía ser un momento de pura felicidad por la llegada de un nuevo bebé se convirtió en una carn!cería familiar brutal en North Hills, Los Ángeles.



Tras recibir… pic.twitter.com/CHsXd0U52q — Glenda Rancaño (@rancanoglenda7) June 2, 2026

鄰居不敢相信：完全看不出異狀

多名鄰居在案發後受訪時表示，這家人平時相當低調安靜，從未發現任何異常。一名住在附近近10年的鄰居坦言，從未想過「這種事會發生在這裡」。另有鄰居透露，家中才剛迎來新生兒，不禁聯想到產後憂鬱症的可能性，但警方目前尚未公布任何相關調查結果。

親友募款送別 2歲兒等不到妹妹長大

事發後，家屬透過募款平台GoFundMe發起募款，希望支付喪葬及相關費用，目前已獲得超過17.5萬美元（約新台幣520萬元）捐款。家屬形容卡賈格是一名深受喜愛的丈夫與父親，在軟體工程領域工作，總是帶著燦爛笑容；瑪琳則是一名關愛家庭的母親與妻子。

家屬也特別提到，2歲的亞歷克活潑開朗，最喜歡玩玩具車和吃冰淇淋，一直期待著與剛出生的妹妹一起成長，沒想到妹妹來到世上僅6天，兄妹倆的人生便同時畫下句點。家屬悲痛表示：「就在一瞬間，我們失去了一整個深受大家愛戴的年輕家庭。」

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