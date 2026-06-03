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剛出生6天！30歲慈母「一槍爆頭」滅門　老公、2歲兒躺血泊全亡

▲▼警車,警察,犯罪現場,命案。（示意圖／達志影像）

▲美國加州發生4口滅門悲劇，30歲母親涉嫌槍殺丈夫與兩名幼子後自轟亡。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

美國加州洛杉磯北嶺（North Hills）日前發生一起震驚社區的家庭悲劇。一名30歲母親疑似在家中持槍射殺丈夫與2名年幼子女後，再朝自己開槍身亡，造成一家4口全數喪命。其中最年幼的女嬰才剛出生6天，令人不勝唏噓。

綜合外媒報導，警方表示，5月27日晚間7時50分左右接獲槍擊報案，趕抵倫德利厄斯街（Londelius Street）一處住宅時，發現屋內2名成人及2名孩童已明顯死亡。洛杉磯郡法醫辦公室確認死者身分，分別為30歲母親瑪琳（Marine Basmajian）、31歲丈夫卡賈格（Khajag Basmajian）、2歲兒子亞歷克（Alec Basmajian）以及出生僅6天的女兒艾拉（Ella Basmajian）。

法醫報告指出，瑪琳因頭部自轟身亡；丈夫及2名孩子則均死於頭部槍傷，被認定為他殺。警方初步調查顯示，現場沒有其他嫌犯跡象，相關證據指向一起家庭滅門後自殺的案件，目前仍持續釐清犯案動機。

鄰居不敢相信：完全看不出異狀

多名鄰居在案發後受訪時表示，這家人平時相當低調安靜，從未發現任何異常。一名住在附近近10年的鄰居坦言，從未想過「這種事會發生在這裡」。另有鄰居透露，家中才剛迎來新生兒，不禁聯想到產後憂鬱症的可能性，但警方目前尚未公布任何相關調查結果。

親友募款送別　2歲兒等不到妹妹長大

事發後，家屬透過募款平台GoFundMe發起募款，希望支付喪葬及相關費用，目前已獲得超過17.5萬美元（約新台幣520萬元）捐款。家屬形容卡賈格是一名深受喜愛的丈夫與父親，在軟體工程領域工作，總是帶著燦爛笑容；瑪琳則是一名關愛家庭的母親與妻子。

家屬也特別提到，2歲的亞歷克活潑開朗，最喜歡玩玩具車和吃冰淇淋，一直期待著與剛出生的妹妹一起成長，沒想到妹妹來到世上僅6天，兄妹倆的人生便同時畫下句點。家屬悲痛表示：「就在一瞬間，我們失去了一整個深受大家愛戴的年輕家庭。」

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